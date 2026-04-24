Bakan Tekin tek tek açıkladı: Okullardaki hangi güvenlik tedbirleri alınacak?

Bakan Tekin tek tek açıkladı: Okullardaki hangi güvenlik tedbirleri alınacak?

Sputnik Türkiye

Okullardaki yeni önlemleri açıklayan Bakan Tekin, fiziki tedbirlerin yanı sıra yapay zeka destekli yönetim sistemleri kurulduğunu belirtirken Türkiye...

2026-04-24T11:03+0300

2026-04-24T11:03+0300

2026-04-24T11:35+0300

Türkiye'de okul saldırılarının ardından okullardaki güvenlikle ilgili çok sayıda önlem hayata geçirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda öncelikli olarak alınacak 7 güvenlik tedbirini açıkladı. Okul güvenliğinin fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini söyleyen Bakan Tekin, veli randevu sisteminin daha etkin hale getirileceğini, 23 ilde pilot olarak yürütülen 'Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi'nin ülke sathında yaygınlaştırılacağını vurguladı. Acımız, yasımız, mesuliyetimiz ortak Okullarda alınacak yeni tedbirlere ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Acımız, yasımız, mesuliyetimiz ortak" dedi. Bakan Tekin'in konuşmasından satır başları şöyle:"Biz ülkemizin her köşesine yayılan kurumsal yapımızla milyonlarca öğrenci ve öğretmenden oluşan büyük bir maarif ailesiyiz. Vatanımızın dört bir yanında her sabah sınıfının kapısını büyük bir heyecanla açan, öğrencisinin gözünün içine bakarak ders anlatan, onun sevincine ve derdine ortak olan, istikbali için emek veren dünyanın en fedakar öğretmenlerine sahibiz.Ayla öğretmenimizin öğrencilerini korumak için kendisini siper eden vakur ve fedakar duruşu, Fatma Nur öğretmenimizin, İbrahim öğretmenimizin, Aybüke öğretmenimizin ve Necmettin öğretmenimizin bu toprakların evlatları için canını ortaya koymuş tüm öğretmenlerimizin hatırası da büyük maarif ailemizin nasıl bir vicdan taşıdığını hepimize bir kez daha gösterecektir.Okullardaki güvenlik hem fiziksel hem dijital olarak genişletilecekYaşanan hadiselerin hiçbir yönünün karanlıkta kalmaması için adlî ve idarî süreçler titizlikle yürütülürken, diğer taraftan son Kabine Toplantısında, ilgili tüm Bakanlıklarımızla müştereken değerlendirdiğimiz yeni önlemleri de karara bağladık. Bir kısmı mevcut uygulamalarımızı güçlendiren, bir kısmı da sahada ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap veren bu çalışmaların ilk etabını şimdi kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum.İlk olarak, okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zekâ destekli takip ve analiz imkânlarıyla daha yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz.Erken uyarı sistemi hayata geçirilecek, öğrencilerin durumu takip edilecekİkinci olarak, Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek; okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yürüttüğümüz veri entegrasyonu sürecini Bakanlık Yönetim Sistemimizle bütünleştirerek, yapay zekâ destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturacağız. Devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı, okul riski ve suça yönelim riski gibi göstergeleri birlikte değerlendiren bu yapı sayesinde, tek başına sınırlı anlam taşıyan sinyalleri bütüncül biçimde okuyabilecek, ilgili birimlerimizi erken aşamada harekete geçirebileceğiz.Veli Randevu Sistemi daha etkin hale getirilecekÜçüncü olarak, aile ile okul arasındaki irtibatı daha da sağlamlaştırıyoruz. İki yıl önce başlattığımız “Veli Randevu Sistemi”ni daha etkin hâle getirecek, okul-aile-rehberlik sürecini gündelik eğitim hayatının tamamında daha canlı ve işlevsel olmasını temin edeceğiz.Dördüncü olarak, dijital bağımlılık vb. risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alıyoruz. Anne-babalarımızın çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıması, riskleri daha erken fark etmesi ve gerektiğinde hızlı destek alabilmesi için yeni bir destek imkânı oluşturacağız.Öğretmenler ve okul yöneticileri kriz yönetimi eğitimi verilecekBeşinci olarak, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretleri fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimlerimize devam edeceğiz. Öğretmenimizi okul iklimini ayakta tutan en güçlü rehber olarak desteklemeyi sürdüreceğiz.Altıncı olarak, öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek; hâlihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız. Çocuğun iç dünyasını dikkate alan yaklaşımlarla netice alacağımızı biliyoruz. Bu sebeple koruyucu, önleyici ve iyileştirici bütün araçları birlikte işleteceğiz.Çocukların kırılma alanlarını erken gören yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemi daha güçlü hale getirilecekYedinci olarak, riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hâle getireceğiz. Çocuklarımızın sessizce içine kapandığı, görünürde fark edilmeyen ama zamanla derinleşen kırılma alanlarını daha erken öngörebilen, uygun destek mekanizmalarını vakit kaybetmeden devreye alabilen yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getireceğiz.Yeni uygulamalar devreye alınacakBunlarla birlikte, çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden risk alanlarının bir kısmı okul dışındaki faktörler olarak; medya içeriklerinden dijital platformlara, hukuki caydırıcılıktan kurumlar arası denetim ve koordinasyona kadar uzanan daha geniş bir bakış açısı gerektiriyor. Bu nedenle ilgili bütün bakanlıklarımız, kurullarımız ve kurumlarımızla birlikte topyekûn mücadele anlayışıyla şiddeti özendiren içeriklere karşı daha güçlü bir takip ve denetim çerçevesi oluşturuyoruz. Bu doğrultuda risk barındıran dijital platformlar dahil tüm mecralarda çocuklarımızı koruyacak teknik ve hukuki tedbirleri almak, yaş doğrulama ve içerik güvenliği başlıklarında yeni uygulamaları devreye almak, çocukların erişimine açık risk alanlarına karşı caydırıcılığı artırmak ve bütün bu süreçleri müşterek bir eylem planı içinde yürütmek üzere kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şekillenen bu çerçeveyi, okul güvenliğinden aile desteğine, rehberlik hizmetlerinden dijital risk yönetimine, medya takibinden hukuki koruma mekanizmalarına kadar bütün boyutları kapsayan güçlü bir politika setiyle tahkim edeceğiz. Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir tereddüde, hiçbir boşluğa izin vermeyeceğiz.Bu ülkenin çiçeklerini soldurmayacağızEvlatlarımızın ve öğretmenlerimizin huzurunu, okullarımızın güvenliğini en güçlü şekilde sağlamak için gereken her tedbiri alıyor, her adımı vakit kaybetmeden atıyoruz. Biz bu ağır imtihanın karşısında geri durmayacağız. Bu ülkenin çiçeklerini soldurmayacağız. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve milletimizin istikbaline sahip çıkacağız.Bu zor görevimizde sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyor; okullarımızda güvenli ve sağlıklı bir iklimin sürdürülmesi için tüm toplumu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve süreci desteklemeye davet ediyoruz."

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okul saldırısı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, güvenlik