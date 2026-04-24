İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetlerinin etkili olduğunu belirtti. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T21:47+0300
2026-04-24T21:47+0300
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Bakan Şimşek, ''Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu. Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor'' dedi.Bakan, ''Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hazine, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, gıda enflasyonu, enflasyon rakamları

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu

21:47 24.04.2026
© AA / Güven Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
© AA / Güven Yılmaz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetlerinin etkili olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, ''Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu. Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor'' dedi.
Bakan, ''Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.
