Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetlerinin etkili olduğunu belirtti. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T21:47+0300
2026-04-24T21:47+0300
2026-04-24T21:47+0300
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Bakan Şimşek, ''Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu. Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor'' dedi.Bakan, ''Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/bankacilik-devi-turkiye-icin-enflasyon-ve-faiz-beklentilerini-yukseltti-1104832819.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hazine, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, gıda enflasyonu, enflasyon rakamları
hazine, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, gıda enflasyonu, enflasyon rakamları
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetlerinin etkili olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, ''Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu. Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor'' dedi.
Bakan, ''Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.