Bankacılık devi Türkiye için enflasyon ve faiz beklentilerini yükseltti

JP Morgan artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığına vurgu yaptı. Banka, Türkiye'de faizlerdeki yüksek seyrin beklenenden daha uzun... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T14:33+0300

Türkiye ekonomisine yönelik raporu açıklayan JP Morgan, enerji fiyatlarındaki artışın altını çizerken, artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığına vurgu yaptı, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e yükseltti. Raporda, faizlerdeki yüksek seyrin beklenenden daha uzun süre korunabileceği öngörüsünde bulunuldu.Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi Türkiye'de yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 30.87'ye gerilediği belirtilirken yıl sonu enflasyon beklentisi ise raporda enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 26.4'ten yüzde 28'e yükseltildi. Faiz beklentisi de yükseldiJPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisini yüzde 32’den yüzde 34’e çıkardı. TCMB'nin 22 Nisan'da yapacağı PPK toplantısında politika faizini yüzde 37'den yüzde 40'a yükseltmesini bekledikleri belirtildi. Gecelik borç verme faizinin de yüzde 43’e çıkması beklenirken, temmuzda faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceği öngörüldü. Faiz indirimlerinde yıl sonuna dek 100'er baz puanlık 3 adım beklendiği belirtildi.Raporda, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış öngörülürken, bu kalemlerde yıllık enflasyonun yüzde 39 seviyesine ulaşabileceği tahmin edildi.

