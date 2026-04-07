Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/bankacilik-devi-turkiye-icin-enflasyon-ve-faiz-beklentilerini-yukseltti-1104832819.html
Bankacılık devi Türkiye için enflasyon ve faiz beklentilerini yükseltti
Sputnik Türkiye
JP Morgan artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığına vurgu yaptı. Banka, Türkiye'de faizlerdeki yüksek seyrin beklenenden daha uzun... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T14:33+0300
2026-04-07T14:33+0300
ekonomi̇
jp morgan
enflasyon
politika faizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103813/89/1038138966_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_a3cd7ee050dbfe843ba84e472d069c2a.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/mart-ayi-enflasyonu-aciklandi-1104736794.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103813/89/1038138966_174:0:2925:2063_1920x0_80_0_0_795c91c5b440afe4c39f647d796b2562.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:33 07.04.2026
© AFP 2023 / Carl CourtJP Morgan
JP Morgan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
© AFP 2023 / Carl Court
Abone ol
JP Morgan artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığına vurgu yaptı. Banka, Türkiye'de faizlerdeki yüksek seyrin beklenenden daha uzun sürebileceğini kaydetti.
Türkiye ekonomisine yönelik raporu açıklayan JP Morgan, enerji fiyatlarındaki artışın altını çizerken, artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığına vurgu yaptı, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e yükseltti. Raporda, faizlerdeki yüksek seyrin beklenenden daha uzun süre korunabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye'de yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 30.87'ye gerilediği belirtilirken yıl sonu enflasyon beklentisi ise raporda enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 26.4'ten yüzde 28'e yükseltildi.

Faiz beklentisi de yükseldi

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisini yüzde 32’den yüzde 34’e çıkardı.
TCMB'nin 22 Nisan'da yapacağı PPK toplantısında politika faizini yüzde 37'den yüzde 40'a yükseltmesini bekledikleri belirtildi. Gecelik borç verme faizinin de yüzde 43’e çıkması beklenirken, temmuzda faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceği öngörüldü. Faiz indirimlerinde yıl sonuna dek 100'er baz puanlık 3 adım beklendiği belirtildi.
Raporda, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış öngörülürken, bu kalemlerde yıllık enflasyonun yüzde 39 seviyesine ulaşabileceği tahmin edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала