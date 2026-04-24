Ahmet Hakan: Rezan Epözdemir'e vicdani borç

REZAN Epözdemir’le bir dostluğum yok. Hatta onu çok sert şekilde eleştirmişliğim bile var. Bir süre önce Rezan Epözdemir hakkında korkunç suçlamalar uçuştu havalarda. “Casus” dediler. “FETÖ’ye yardım etti” dediler. Daha neler neler dediler. Gözaltına alındı, tutuklandı. Perişan oldu adam. Hatta bu süreçte annesi maalesef lenf kanseri olmuş üzüntüden.

Peki sonuç? Sonuç şu: Mahkeme, Rezzan Epözdemir hakkında “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” kararı verdi. Yani casusluk gibi, FETÖ’ye yardım gibi suç isnatlarının...

Hukuka aykırı olduğu, gerçek dışı olduğu, iftira olduğu yargı kararıyla sabit hale geldi. Madem Rezan Epözdemir’le ilgili suç isnatları, cümle aleme davul zurnayla duyuruldu.

O halde... Mahkemenin verdiği “Kovuşturmaya Yer Yoktur” kararını kamuoyuna duyurmak boynumuzun borcudur.