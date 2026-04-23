TBMM Başkanı Kurtulmuş: Örgütün silahları bırakma takvimine riayet edilmiş olsaydı mesele şimdiye kadar çözülmüş olurdu

Burada bir takvimden ziyade herkesin, bu konuya hakikaten görüşlerini teksif etmiş olan bütün siyasi partilerin bir an evvel bu işin hallolmasıyla ilgili niyetlerini, kararlılıklarını ortaya koymalarını ve buna göre de hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmalarını ya da en azından Meclis içerisinde bunların müzakere edilmeye başlanmasını ümit ediyorum.

Dolayısıyla ben size 'şu gün olur, bugün olur' demem ama lafın da altını çiziyorum, bir an evvel. Çünkü hakikaten hayırlı işlerde acele etmek lazım.

İşin çok zor kısmı geride kaldı. Bundan sonraki kısımlarında da örgütün silah bıraktığı ve hakikaten kendisini feshettiğinin ayan beyan ortaya konulmasıyla birlikte bu süreç çok hızlanır.

Eğer en başta ortaya konulmuş olan, örgütün silahlarını bırakma takvimine riayet edilmiş olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan çözülmüş olurdu.