ABD’de felaket gecesi: Hortum Oklahoma’yı ve askeri üssü yerle bir etti

Sputnik Türkiye

ABD’nin Oklahoma eyaletinde etkili olan şiddetli hortumlar büyük yıkıma yol açtı. Çok sayıda ev yerle bir olurken en az 12 kişi yaralandı. Fırtına sistemi... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T14:17+0300

ABD’nin Oklahoma eyaleti gece saatlerinde etkili olan güçlü hortumlarla sarsıldı. Yetkililer, çok sayıda evin yıkıldığını, araçların savrulduğunu ve en az bir düzine kişinin yaralandığını açıkladı.Fırtına sistemi, eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açarken, altyapıda ciddi aksaklıklar meydana geldi.Evler enkaza döndü, yıkımın boyutu görüntülere yansıdıABD Ulusal Hava Servisi, Kansas sınırına yakın Braman kasabasının hortumdan doğrudan etkilendiğini doğruladı.Paylaşılan görüntülerde bazı evlerin tamamen yıkıldığı, hemen yanındaki yapıların ise büyük ölçüde zarar görmeden ayakta kaldığı görüldü. Bu durum, hortumların dar ancak son derece yıkıcı etki alanını bir kez daha ortaya koydu.Uyarı sistemleri devre dışı kaldıBölge sakinlerinin bir kısmı, hortum öncesinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle siren sistemlerinden yararlanamadı. Bu nedenle bazı yerleşimlerde halkın fırtınaya hazırlıksız yakalandığı bildirildi.Yerel meteorologlar, Oklahoma’nın son yıllardaki en güçlü fırtına sistemlerinden biriyle karşı karşıya olunduğunu belirtti.Vance hava üssü vuruldu, faaliyetler durdurulduYerel saatle 20.40 sıralarında ikinci bir hortumun Vance Hava Kuvvetleri Üssü’nü vurduğu açıklandı. Yetkililer, üste maddi hasar oluştuğunu ancak tüm personelin güvende olduğunu bildirdi.Elektrik ve su altyapısındaki ciddi sorunlar nedeniyle üssün süresiz olarak kapatıldığı duyuruldu. Üssün çevresindeki bölgelerde hasarın daha ağır olduğu ifade edildi.Can kaybı yok, yaralılar varGarfield County Şerif Ofisi, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini ancak çok sayıda kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Enid kentinde en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ve hasar tespit faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.Dört eyalette alarm verildiYetkililer, Oklahoma ile Iowa arasında toplam 17 hortumun rapor edildiğini duyurdu. ABD Ulusal Hava Servisi, bölge halkına acil olarak sığınaklara geçme çağrısı yaptı.Texas’tan Büyük Göller bölgesine kadar uzanan geniş bir hatta şiddetli hava uyarıları yapılırken, Kansas, Nebraska ve çevresinde de hortum alarmı verildi. Bazı bölgelerde golf topu büyüklüğünde dolu yağışı beklendiği açıklandı.

