ABD ile AB arasında kritik mineraller için iş birliği anlaşması imzalandı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ticaretten Sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Maros Sefcovic, kritik minerallerin üretimi ve tedarik güvenliğini kapsayan bir... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ticaretten Sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Maros Sefcovic, kritik minerallerin üretimi ve tedarik güvenliğini kapsayan bir mutabakat zaptına imza attı.
Söz konusu anlaşma, özellikle nadir toprak elementleri tedarik zincirlerinde artan rekabet ve güvenlik kaygıları çerçevesinde dikkat çekiyor.
ABD’nin, bu alanda hakim konumda bulunan Çin merkezli tedarik zincirlerine bağımlılığı azaltmak amacıyla son dönemde yoğun diplomatik ve ekonomik girişimlerde bulunduğu biliniyor.
İmza töreninde konuşan Rubio, doğrudan Çin’e atıfta bulunmasa da, kritik kaynakların sınırlı sayıda ülke veya bölgede yoğunlaşmasının ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı. Rubio, "Bu kaynakların bir ya da iki yerde yoğunlaşması kabul edilemez bir risk. Tedarik zincirlerimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.