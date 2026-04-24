ABD basını: ABD'nin füze stokları hızla tükeniyor

ABD'nin İran operasyonunda bin 200'den fazla Patriot füzesi kullandığı ve stokların endişe verici seviyeye düştüğü aktarıldı.

2026-04-24T14:58+0300

ABD’nin İran’a yönelik operasyonunda kullandığı füze miktarı ve maliyeti gündem oldu. The New York Times’ın hesaplamalarına göre, ABD’nin çatışmanın başından bu yana 1.200’den fazla Patriot füzesi ateşlediği belirtildi.Bu sayının, 2025 yılında üretilen toplam miktarın yaklaşık iki katı olduğu ifade edildi. Bir Patriot füzesinin maliyetinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğu aktarıldı.Haberde ayrıca ABD’nin İran’daki hedeflere binden fazla Tomahawk füzesi fırlattığı ve bu füzelerin her birinin yaklaşık 3.6 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.Yüksek miktardaki mühimmat kullanımının, ABD’nin Asya ve Avrupa’daki üslerinden füze çekmesine neden olduğu ve stokların "endişe verici derecede düşük" seviyeye indiği aktarıldı.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

