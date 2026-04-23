Curiosity, Mars yüzeyinde dev 'ejderha pullarını' keşfetti

Sputnik Türkiye

Curiosity aracı, Mars yüzeyinde dikkat çeken yeni bir keşfe imza attı. Araç, çokgen yapılarla kaplı ve dev sürüngen pullarının fosilleşmiş parçalarını andıran... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T17:58+0300

NASA’nın Curiosity aracı, Mars’ta çokgenlerle kaplı kayaların görüntülerini yakaladı.Keşif, Mars ekvatoruna yakın Gale krateri içinde, Sharp Dağı yamaçlarında yer alan Antofagasta isimli genç bir çarpma krateri çevresinde gerçekleştirildi. Curiosity’nin ilerleyişi sırasında çekilen görüntülerde, metrelerce alana yayılan ve yoğun şekilde kümelenmiş çokgen kaya oluşumları dikkat çekti.NASA, söz konusu kayaların siyah-beyaz görüntülerini 14 Nisan’da kamuoyuyla paylaştı. Bir gün sonra ise NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) bünyesinde görev yapan mühendis Kevin M. Gill, kayaların yakın plan renkli fotoğraflarını yayımladı. Görüntülerin 7 ve 13 Nisan tarihlerinde, Mars zamanına göre Sol 4859 ve Sol 4865 günlerinde çekildiği belirtildi.Uzmanlar, kayaların sıra dışı şekli ve yoğun yapısı nedeniyle timsah benzeri sürüngenlerin pullarına benzediğini ifade ederken, bazı yorumlarda bu oluşumların 'ejderha derisini' andırdığına dikkat çekildi. Ancak bilim insanları, bu yapıların biyolojik değil, jeolojik süreçlerin sonucu olduğunun altını çiziyor.NASA’nın paylaştığı bilgilere göre, söz konusu çokgen yapılar daha önce de Mars’ta gözlemlenmişti. Bu tür oluşumların genellikle ıslak çamurun kuruyarak çatlaması ya da yüzey altındaki buz kristallerinin hareketiyle meydana geldiği düşünülüyor. Ancak Antofagasta çevresinde bu yapıların bu denli yoğun görülmesi bilim insanlarının dikkatini çekti.JPL’de görev yapan gezegen bilimci Abigail Fraeman, bölgedeki kayaların yüzeyinin binlerce petek benzeri çokgenle kaplı olduğunu belirterek, bu yoğunluğun şimdiye kadar gözlemlenen örneklerden farklı olduğunu ifade etti. Fraeman, Curiosity’nin topladığı görüntü ve kimyasal verilerin, bu yapıların oluşumuna ilişkin farklı ihtimallerin değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.Öte yandan Curiosity, Antofagasta’ya ulaşmadan önce yaklaşık bir yıl boyunca 'boxwork' adı verilen kayalık sırtları da inceledi. Halk arasında 'Mars örümcek ağları' olarak bilinen bu yapılar, yüzeyde zikzaklı desenler oluşturuyor. Araç ayrıca bu bölgelerde yumurtaya benzeyen küçük küresel oluşumlar da tespit etti.2012 yılında Mars’a iniş yapan Curiosity, görev süresi boyunca gezegen yüzeyinde örümcek benzeri şekiller, mercanı andıran kayalar, kaplumbağa formuna benzeyen yapılar ve yumurta benzeri küreler gibi birçok dikkat çekici oluşumu görüntüleyerek bilim dünyasına önemli veriler sunmayı sürdürüyor.

