Türkiye
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/tam-bir-korsanlik-donemine-geri-donusu-goruyoruz-1105223650.html
'Tam bir korsanlık dönemine dönüşü görüyoruz'
'Tam bir korsanlık dönemine dönüşü görüyoruz'
Sputnik Türkiye
Emperyalist kapitalist sistemin 'adım adım bir sona yaklaştığına' dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Perinçek, "Dünyadaki ekonomik merkezin artık Atlantik'ten... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T09:50+0300
2026-04-23T09:52+0300
görüş
nato
i̇ran
çin
mehmet perinçek
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/03/1104760971_0:19:1440:829_1920x0_80_0_0_2021120b2bea97965d10b5191354c792.jpg
Dünyanın mevcut durumunu ekonomik, siyasi ve askeri açıdan değerlendiren Doç. Dr. Mehmet Perinçek, emperyalist kapitalist sistemin 'adım adım bir sona yaklaştığına' dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/iran-devrim-muhafizlari-iran-hurmuz-bogazindan-gecmeye-calisan-2-izinsiz-gemiyi-alikoydu-1105217489.html
i̇ran
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/03/1104760971_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_8076a7ea8d6823ad35764ea3715a264d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
'Tam bir korsanlık dönemine dönüşü görüyoruz'

09:50 23.04.2026 (güncellendi: 09:52 23.04.2026)
© AP PhotoDünya
Dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
© AP Photo
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Emperyalist kapitalist sistemin 'adım adım bir sona yaklaştığına' dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Perinçek, "Dünyadaki ekonomik merkezin artık Atlantik'ten Avrasya'ya kaydığı net bir şekilde görülüyor" değerlendirmesini yaptı. Perinçek değerlendirmesinde dünyanın ekonomik, siyasi ve askeri durumunu ele aldı.
Dünyanın mevcut durumunu ekonomik, siyasi ve askeri açıdan değerlendiren Doç. Dr. Mehmet Perinçek, emperyalist kapitalist sistemin 'adım adım bir sona yaklaştığına' dikkat çekti.
'Adım adım bir sona gidildiğinin' altını çizen Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik'e şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emperyalist kapitalist sistemi ve hegemonya iddiasında olan güçlerin artık adım adım bir sona doğru yaklaştıklarını görüyoruz. Dünya çapında baktığımızda dünyadaki ekonomik merkezin artık Atlantik'ten Avrasya'ya kaydığı net bir şekilde görülüyor.

Hem Amerika'nın içinde bulunduğu borç batağı, hem Avrupa'nın yaşadığı ekonomik kriz ve son Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından sonra bu krizin çok daha da derinleşmesi, Batı'nın artık dünyadaki ekonomik olarak baskın güç olma kapasitesini kaybettiğini, Çin, Hindistan, hatta o kadar ambargolara rağmen Rusya ekonomilerinin, Avrasya ekonomilerinin bu krizlerden çok daha başarılı çıktığını hatta yükselişe geçtiğini, görüyoruz."

'Alternatif askeri güçler yükselişe geçti'

"Askeri anlamda baktığımızda da sadece İran'da yaşanan gelişmeler bile batının askeri gücünün yine önceliğini kaybettiğini alternatif askeri güçlerin yükselişe geçtiğini bize gösteriyor. Yani sırf İran olayı bile ama bununla birlikte Rusya'yı, Çin'i, Türkiye'nin ekonomik güçlerini pardon askeri güçlerini incelediğimizde çok daha tabii net bir şekilde bu ortaya çıkıyor."

'Batı'da bir bölünme var'

"Siyasal anlamda baktığımızda da Batı'da bir bölünme var. Hem Avrupa ile ABD arasında bir bölünme var. Hem Avrupa içindeki ülkelerde işte Merz ile AfD arasında, Fransa'da Le Pen ile Macron arasında bölünmeler var. ABD içerisinde de aynı şekilde hem eyaletler arasında hem hakim güçler arasında hem de halkla devlet arasında bölünmeler var.

Yani batı ve ülkeler tek tek içlerinde ve batı bloğu da kendi içerisinde bölünürken Onun karşısındaki Avrasya coğrafyasında ise BRICS ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile Türk Devletleri Teşkilatı ile bir araya gelmeyi, bir birleşmeyi, farklı kutupların oluşmasını görüyoruz. Hem siyasal hem ekonomik hem askeri kutupların meydana geldiğini görüyoruz."

'Artık yağmaya başvuruyor'

"Öyle bir inişe geçiş, öyle bir kaybediş, öyle bir başarısızlık ve karamsarlık var ki artık kapitalizmin prensiplerini bile artık batı serbest ticareti reddeder hale geliyor. Nedir? Ambargolar kuruyor. Diyor ki 'sen ona mal satamazsın, ondan bir şey alamazsın'. Veya özel mülkiyetin dokunulmazlığı. Bunu tamamen reddediyor. Onun petrolüne el koyuyor, onun mallarına el koyuyor, yağmaya başvuruyor. Yani klasik kapitalist sömürünün öncesindeki finans kapital sömürüsü vs. ancak bu da değil.

Artık yağma, onun petrollere el koyma, tankerlere el koyma, mal varlıklarına el koyma, hatta konut dokunulmazlığı, devlet başkanlarının kaçırılması, devlet başkanlarına yönelik doğrudan suikastların düzenlenmesi, terör devletleri haline gelmesi bunların hepsi artık klasik emperyalist, kapitalist sömürünün de dışına çıkan onun önceki çağlardan kalmış bir sisteme doğru gidiyor."

'Tam bir korsanlık dönemine dönüşü görüyoruz'

"Deniz hukukunun yerle bir edilmesi, korsanlığa dönülmesi, gemilerin, ticaret gemilerinin vurulması, ticaret yollarının güvensizliğe artık güvensiz bir duruma gelmesi. Yani tam bir korsanlık dönemine geri dönüşü yine görüyoruz. Uluslararası hukuk zaten çoktan rahmetli olmuş durumda. Bu noktada zaten Trump da bunu açık olarak kendisi dile getiriyor, bunu saklamıyor, gizlemiyor. Benim kendi ahlakım var diyor, ona göre hareket ederim diyor, uluslararası hukuku yok sayıyor. Sadece uluslararası hukuku değil, kendi iç hukuklarını bile yok sayacakları bir süreci başlatıyorlar ABD'nin içerisinde."

"Dolayısıyla batının bu çöküşü ayrıca oldukça saldırgan, liberalizmin bile reddettiği modellere başvurmayı yanında getiriyor. Fakat bundan da aslında bir bataklık gibi bu bataklığın içerisinden çıkmak için çok daha fazla çırpınırken daha da battığını görüyoruz.

İran'da karşılaştıkları durum budur. Geri adım atsalar, çekilseler ayrı bir dert. Atmasalar ve daha da saldırgan bir tavır alsalar ayrı bir dert. Buna iki tarafı pis değnek denir. Tam öyle bir durumla karşı karşıya."

'Türkiye zaten NATO'dan bir tehdit alan ülkedir'

"Türkiye açısından bakıldığında da Türkiye artık bu NATO belasından kurtulmalıdır. Bütün bu süreç, bu saldırganlıklar, batının inişi NATO'nun içinden geçtiği süreç Türkiye'ye artık NATO belasından kurtulmayı dayatmaktadır. NATO ne ABD için ne AB için artık makbuldür. Hiçbir NATO üyesi NATO'dan medet ummamaktadır. Bir beklenti içerisinde değildir. Türkiye zaten NATO'dan bir tehdit alan ülkedir. Diğer taraftan tehdit almasa bile NATO'nun hiçbir koruyuculuğu olmadığı da bu süreçte ortayda çıkmıştır."
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 izinsiz gemiyi alıkoydu
01:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала