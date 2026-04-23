https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/spor-kuluplerinden-23-nisan-mesaji-kucuk-hanimlar-kucuk-beyler-1105225311.html

Spor kulüplerinden 23 Nisan mesajı: 'Küçük hanımlar, küçük beyler!'

Trendyol Süper Lig kulüpleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T10:33+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105224840_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_a8d54ce0a759a477aa0fb50bf603ca64.jpg

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayımladığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Kulübü, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını minnet, saygı ve şükranla anıyoruz. Atatürk’ün izinde, çocuklarımızın aydınlattığı nice 23 Nisanlara." paylaşımını yaptı.Galatasaray Kulübü, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun, çocuklarımız hep mutlu olsun." mesajını paylaştı.Trabzonspor Kulübü ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/turk-halki-23-nisan-ulusal-egemenlik-ve-cocuk-bayrami-nedeniyle-anitkabire-akin-etmeye-basladi-1105223209.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

