https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/turk-halki-23-nisan-ulusal-egemenlik-ve-cocuk-bayrami-nedeniyle-anitkabire-akin-etmeye-basladi-1105223209.html
Türk halkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e akın etmeye başladı
Sputnik Türkiye
Türk halkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sağanak yağmura rağmen Anıtkabir’e akın etmeye başladı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T09:01+0300
türki̇ye
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm
anıtkabir
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105222468_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_0b883e48af6613d5115114e07278424f.jpg
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını 1923 yılında '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak tüm dünya çocuklarına armağan etti. Bu tarihten itibaren 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.Türk halkı, 23 Nisan bayramı dolasıyla sağanak yağmura rağmen Anıtkabir'e akın etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Yusuf Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır." ifadesini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır." ifadesini kullandı.
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105222468_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_4400f913d7fc1a1e4e7fbfe09c578a52.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, anıtkabir, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
