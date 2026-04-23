İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türk halkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e akın etmeye başladı
Türk halkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e akın etmeye başladı
Türk halkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sağanak yağmura rağmen Anıtkabir’e akın etmeye başladı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T09:01+0300
2026-04-23T09:01+0300
türki̇ye
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm
anıtkabir
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını 1923 yılında '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak tüm dünya çocuklarına armağan etti. Bu tarihten itibaren 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.Türk halkı, 23 Nisan bayramı dolasıyla sağanak yağmura rağmen Anıtkabir'e akın etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Yusuf Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır." ifadesini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır." ifadesini kullandı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, anıtkabir, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, anıtkabir, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

Türk halkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e akın etmeye başladı

09:01 23.04.2026
© AA / Metin Aktaş23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
© AA / Metin Aktaş
© AA / Metin Aktaş
Türk halkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sağanak yağmura rağmen Anıtkabir’e akın etmeye başladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını 1923 yılında '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak tüm dünya çocuklarına armağan etti. Bu tarihten itibaren 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.
© AA / Dilara İrem Sancar
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
© AA / Dilara İrem Sancar
Türk halkı, 23 Nisan bayramı dolasıyla sağanak yağmura rağmen Anıtkabir'e akın etmeye başladı.
© AA / Dilara İrem Sancar
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
© AA / Dilara İrem Sancar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Yusuf Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
© AA / Metin Aktaş
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
© AA / Metin Aktaş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır." ifadesini kullandı.
© AA / Metin Aktaş
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
© AA / Metin Aktaş
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır." ifadesini kullandı.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
