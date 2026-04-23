Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti: Ünlü oyuncu Bergüzar Korel nasıl zayıfladığını anlattı
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel 4 ayda verdiği 20 kilo ile dikkat çekti. Ünlü isim 'iğneyle mi zayıfladı?' sorusunu yanıtladı, nasıl kilo verdiğini anlattı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T12:25+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/japonlarin-sirri-yuzde-80-kuraliyla-uzun-yasam-mumkun-olabilir-1104722929.html
12:25 23.04.2026 (güncellendi: 12:28 23.04.2026)
Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Bergüzar Korel 'iğneyle mi zayıfladı?' sorusuna yanıt verdi. Yeme bozukluğu olduğunu söyleyen ünlü isim iğne kullanmadığını belirterek, "Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu" diyerek nasıl zayıfladığını anlattı.
Katıldığı bir programda 4 ayda 20 kilo verdiğini anlatan ünlü isim, zayıflama iğnesi kullanmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Ben midemi aldırdım" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu. Korel yaşadıklarını şöyle anlattı:
''Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Bunun sonradan 'duygusal yeme bozukluğu' olduğunu anladım. Ardı ardına iki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu"