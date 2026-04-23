Trump’tan Hürmüz Boğazı için talimat: 'Hürmüz’de mayın döşeyen tekneler vurulacak'
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mayın döşediği tespit edilen teknelerin vurulması talimatını verdiğini açıkladı.
2026-04-23T16:21+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ABD Donanması’na yeni talimatlar verdiğini duyurdu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:'Anlaşma yapana kadar boğaz kapalı'İran'la anlaşma sağlayana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını belirten Trump, paylaşımına şu sözlerle devam etti:
Amerika Birleşik Devletleri Donanması’na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun vurup imha etme emri verdim. Onların tüm donanma gemileri, yani 159’unun tamamı denizin dibinde. Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın “temizleme” gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılmasını emrediyorum!
'Anlaşma yapana kadar boğaz kapalı'
İran'la anlaşma sağlayana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını belirten Trump, paylaşımına şu sözlerle devam etti:
İran, liderlerinin kim olduğunu belirlemekte büyük zorluk çekiyor! Hiçbir şekilde bilemiyorlar! Sahada ağır kayıplar veren “sertlik yanlıları” ile aslında o kadar da ılımlı olmayan (ama giderek saygı kazanan) “ılımlılar” arasındaki iç çekişme çılgınlık boyutunda! Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi girip çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar boğaz “sıkı sıkıya kapatılmış” durumda.