Kayıp kızın cansız bedeni aracında bulunmuştu: Ünlü şarkıcı gözaltına alındı

ABD’li şarkıcı D4vd, kayıp bir genç kızın öldürülmesiyle bağlantılı olarak gözaltına alındı. Soruşturma, aylar önce sanatçının aracında bulunan insan... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T09:31+0300

ABD’li şarkıcı ve sosyal medya fenomeni D4vd (gerçek adı David Anthony Burke), bir genç kızın öldürülmesi şüphesiyle gözaltına alındı. Los Angeles Polisi, 21 yaşındaki sanatçının kefaletsiz olarak tutulduğunu ve dosyanın pazartesi günü savcılığa sunulacağını açıkladı.Genç kızın cansız bedeni aracında bulunmuştuSoruşturma, 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez’in ölümüne odaklanıyor. Genç kızın cansız bedeni, Eylül 2025’te Hollywood’daki bir çekici otoparkında bulunan bir aracın bagajında ortaya çıkmıştı. Araç, D4vd’nin adresine kayıtlıydı.Polis, kötü koku ihbarı üzerine aracı incelemeye aldı ve yapılan aramada genç kıza ait baş ve gövde parçalarının bulunduğu bildirildi. Yetkililer, bedenin “ileri derecede çürümüş” olduğunu ve ölüm nedeninin hala netleşmediğini açıkladı.Aylar süren gizemli soruşturmaCeleste Rivas Hernandez’in ailesi, genç kızın Nisan 2024’te kaybolduğunu bildirmişti. Daha önce de evden kaçtığı belirtilen genç kızın, kaybolduğu dönemde Kaliforniya’daki Lake Elsinore bölgesinde yaşadığı aktarıldı.Yetkililer uzun süre olayı yalnızca “şüpheli ölüm” olarak değerlendirirken, Aralık ayında büyük jüri süreci başlatıldı. D4vd’nin gözaltına alınması, soruşturmada aylar sonra gelen ilk önemli gelişme oldu.Mahkeme belgelerine göre genç kızın üzerinde bulunduğu kıyafetler ve takılar da kayıt altına alındı. Ayrıca genç kızın parmağındaki “Shhh…” dövmesinin, D4vd’nin kendi dövmesiyle benzerlik taşıdığı bilgisi paylaşıldı.Kariyeri askıya alındıOlayın ortaya çıkmasının ardından D4vd dünya turnesini iptal etmiş ve kamuoyundan büyük ölçüde uzaklaşmıştı. Sanatçı ayrıca çeşitli marka iş birliklerinden de çıkarıldı. Öte yandan şarkıcı Kali Uchis, D4vd ile yaptığı “Crashing” adlı iş birliğini platformlardan kaldırdığını duyurdu.Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve ölüm nedenine ilişkin nihai raporun henüz tamamlanmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/taylandda-duzenlenen-dunyanin-en-buyuk-su-savasinda-191-kisi-oldu-1105058391.html

