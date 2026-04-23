Rus Dışişleri’nden NATO tatbikatı uyarısı: ‘Kaliningrad'ı ele geçirme senaryosu üzerinde çalışıyorlar’
İngiltere öncülüğünde düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEC) tatbikatı sırasında, Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ne yönelik deniz ablukası ve işgal senaryolarının... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T12:34+0300
12:32 23.04.2026 (güncellendi: 12:34 23.04.2026)
İngiltere öncülüğünde düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEC) tatbikatı sırasında, Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’ne yönelik deniz ablukası ve işgal senaryolarının işlendiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, NATO’nun JEC tatbikatı ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Gruşko, “NATO, Avrupa'nın bu kısmında kasıtlı olarak çatışmayı tırmandırma politikasını izliyor. İngiltere öncülüğündeki ECO'nun faaliyetleri artıyor. Görevleri arasında Uzak Kuzey, Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi'nde hızlı müdahale de yer alıyor” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, tatbikat sırasında, Kaliningrad Bölgesi’ne yönelik abluka uygulama ve bölgeyi ele geçirme konularının da işlendiğine dikkat çekti.
Geçtiğimiz yaz NATO Kara Kuvvetleri Komutanı General Christopher Donahoe, NATO ülkelerinin Rus güçlerinin savunma potansiyelini bastırmayı planladığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaliningrad bölgesine yönelik olası bir ablukanın benzeri görülmemiş bir tırmanmaya yol açacağına dikkat çekmişti. Putin, bölgeye yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracakları konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.