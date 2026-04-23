Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Putin: Küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, Transarktik koridorunun önemini ortaya koyuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ulaştırma zincirlerinde yaşanan aksaklıkların, Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun önemini daha da görünür hale... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
vladimir putin
rusya
arktik
kuzey deniz yolu
ortadoğu
st. petersburg
murmansk
vladivostok
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104126577_0:0:722:406_1920x0_80_0_0_2ba5b536cbc9058339fc869f76972827.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/kremlin-rusya-enerji-fiyatlarinin-istikrara-kavusmasina-katkida-bulunuyor-1105236890.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104126577_30:0:661:473_1920x0_80_0_0_f3fd13978c9eb2051200aeb181b1efa0.png
19:15 23.04.2026
© Sputnik / POOLVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok sayıda çatışma nedeniyle küresel ulaştırma zincirlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, Kuzey Transarktik güzergahının “en güvenli ve en verimli rota” olarak öneminin daha da arttığını vurguladı.
Putin, hükümet üyeleriyle Arktik bölgesi ve Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesi konularının ele alındığı bir toplantı düzenledi.
Toplantıda konuşan Putin, “Şu anda Ortadoğu'da da gördüğümüz gibi çok sayıda çatışmanın küresel tedarik zincirlerinde kesintilere yol açtığı bir ortamda, Kuzey Transarktik rotasının en güvenli, sağlam ve verimli güzergah olarak önemi de giderek daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor” dedi.
Transarktik Ulaştırma Koridoru, Büyük Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine yönelik federal bir proje olarak biliniyor. Proje kapsamındaki güzergahın St. Petersburg'dan başlayarak Murmansk üzerinden Vladivostok'a kadar uzanması planlanıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
DÜNYA
Kremlin: Rusya, enerji fiyatlarının istikrara kavuşmasına katkıda bulunuyor
14:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала