Putin: Küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, Transarktik koridorunun önemini ortaya koyuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ulaştırma zincirlerinde yaşanan aksaklıkların, Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun önemini daha da görünür hale... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T19:15+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok sayıda çatışma nedeniyle küresel ulaştırma zincirlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, Kuzey Transarktik güzergahının “en güvenli ve en verimli rota” olarak öneminin daha da arttığını vurguladı.Putin, hükümet üyeleriyle Arktik bölgesi ve Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesi konularının ele alındığı bir toplantı düzenledi.Toplantıda konuşan Putin, “Şu anda Ortadoğu'da da gördüğümüz gibi çok sayıda çatışmanın küresel tedarik zincirlerinde kesintilere yol açtığı bir ortamda, Kuzey Transarktik rotasının en güvenli, sağlam ve verimli güzergah olarak önemi de giderek daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor” dedi.Transarktik Ulaştırma Koridoru, Büyük Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine yönelik federal bir proje olarak biliniyor. Proje kapsamındaki güzergahın St. Petersburg'dan başlayarak Murmansk üzerinden Vladivostok'a kadar uzanması planlanıyor.
