Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/kremlin-rusya-enerji-fiyatlarinin-istikrara-kavusmasina-katkida-bulunuyor-1105236890.html
Kremlin: Rusya, enerji fiyatlarının istikrara kavuşmasına katkıda bulunuyor
Kremlin: Rusya, enerji fiyatlarının istikrara kavuşmasına katkıda bulunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın enerji krizi bağlamında petrol tedarikine devam edeceğini söyleyen Peskov, küresel enerji krizinin sonuçlarını en aza indirmek için çaba... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T14:22+0300
2026-04-23T14:32+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması bağlamında, Rusya'nın OPEC+ kapsamında ortaklarına yeni çözümler sunmak niyetinde olup olmadığı sorusuna şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/rusya-abddeki-g20-zirvesine-davet-edildi-1105233571.html
rusya
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414490_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_52992bda030b9ef0bb184df822441812.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, petrol, opec+, hürmüz boğazı

Kremlin: Rusya, enerji fiyatlarının istikrara kavuşmasına katkıda bulunuyor

14:22 23.04.2026 (güncellendi: 14:32 23.04.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya’nın enerji krizi bağlamında petrol tedarikine devam edeceğini söyleyen Peskov, küresel enerji krizinin sonuçlarını en aza indirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapanması bağlamında, Rusya’nın OPEC+ kapsamında ortaklarına yeni çözümler sunmak niyetinde olup olmadığı sorusuna şunu dedi:
Rusya petrol tedarikine devam ediyor. Talep artıyor, ancak piyasada bulunan petrol miktarı artmıyor, aksine azalıyor. Halihazırda, fiyatları istikrara kavuşturmak ve krizin küresel enerji sektörü üzerindeki sonuçlarını en aza indirmek için katkıda bulunuyoruz. Şu an için gündemde başka bir girişim yok.

‘G20 kararı alınmadı’

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Aralık ayında ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesine katılım olasılığıyla ilgili şu bilgiyi verdi:
Henüz bu konuda bir karar alınmadı. Ancak Rusya her zirveye uygun düzeyde katıldı. G20 yönünde çalışmalar devam ediyor... Zirveye yaklaştıkça katılımımızın formatı konusunda bir karar verilecek.
A sign for the G20 to be hosted in Miami in 2026 is displayed as President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Friday, Sept. 5, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
DÜNYA
Rusya, ABD’deki G20 Zirvesine davet edildi
12:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала