Kremlin: Rusya, enerji fiyatlarının istikrara kavuşmasına katkıda bulunuyor
Rusya'nın enerji krizi bağlamında petrol tedarikine devam edeceğini söyleyen Peskov, küresel enerji krizinin sonuçlarını en aza indirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.
2026-04-23T14:32+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/rusya-abddeki-g20-zirvesine-davet-edildi-1105233571.html
14:22 23.04.2026 (güncellendi: 14:32 23.04.2026)
Rusya’nın enerji krizi bağlamında petrol tedarikine devam edeceğini söyleyen Peskov, küresel enerji krizinin sonuçlarını en aza indirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapanması bağlamında, Rusya’nın OPEC+ kapsamında ortaklarına yeni çözümler sunmak niyetinde olup olmadığı sorusuna şunu dedi:
Rusya petrol tedarikine devam ediyor. Talep artıyor, ancak piyasada bulunan petrol miktarı artmıyor, aksine azalıyor. Halihazırda, fiyatları istikrara kavuşturmak ve krizin küresel enerji sektörü üzerindeki sonuçlarını en aza indirmek için katkıda bulunuyoruz. Şu an için gündemde başka bir girişim yok.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Aralık ayında ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesine katılım olasılığıyla ilgili şu bilgiyi verdi:
Henüz bu konuda bir karar alınmadı. Ancak Rusya her zirveye uygun düzeyde katıldı. G20 yönünde çalışmalar devam ediyor... Zirveye yaklaştıkça katılımımızın formatı konusunda bir karar verilecek.