Petrol varil fiyatı tekrar 101 doların üzerine çıktı
Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliğin sürmesinin ardından küresel petrol fiyatları çarşamba günü varil başına 101 doların üzerinde işlem gördü. Ayrıntılar haberde...
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
the washington post
petrol
12:27 23.04.2026
© REUTERS Dado RuvicPetrol varili
Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik ve dün İran'ın Hürmüz Boğazı'nda üç gemiye el koyduğu ve ikisini kıyıya götürdüğü haberlerinin ardından küresel petrol fiyatları çarşamba günü varil başına 101 doların üzerinde işlem gördü.
FactSet'e göre, petrol fiyatları Çarşamba öğleden sonra yaklaşık yüzde 3.5 artarak varil başına 101.91 dolardan kapandı. Bu, uluslararası gösterge için 7 Nisan'dan bu yana en yüksek kapanış değeri olarak kayıtlara geçti.
Petrol fiyatlarındaki artış, dünya liderlerinin Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açmanın bir yolunu bulmakta zorlandığı bir dönemde gerçekleşti.

Pentagon’un ‘6 ay’ açıklaması

Amerika merkezli The Washington Post çarşamba günü, Pentagon'un Kongre'ye, hayati önem taşıyan bu su yolundan mayınları temizlemenin altı ay sürebileceğini ve bunun da ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar benzin ve yakıt fiyatlarını yüksek tutacağını söylediğini bildirdi.
Pentagon sözcüsü Sean Parnell, finans yayını MarketWatch'a yaptığı açıklamada, boğazın altı ay kapalı kalmasının ‘imkansız’ ve Savunma Bakanı için ‘tamamen kabul edilemez’ olduğunu söyledi.
