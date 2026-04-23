Petrol varil fiyatı tekrar 101 doların üzerine çıktı

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliğin sürmesinin ardından küresel petrol fiyatları çarşamba günü varil başına 101 doların üzerinde işlem gördü. Ayrıntılar haberde...

2026-04-23T12:27+0300

FactSet'e göre, petrol fiyatları Çarşamba öğleden sonra yaklaşık yüzde 3.5 artarak varil başına 101.91 dolardan kapandı. Bu, uluslararası gösterge için 7 Nisan'dan bu yana en yüksek kapanış değeri olarak kayıtlara geçti.Petrol fiyatlarındaki artış, dünya liderlerinin Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açmanın bir yolunu bulmakta zorlandığı bir dönemde gerçekleşti.Pentagon’un ‘6 ay’ açıklamasıAmerika merkezli The Washington Post çarşamba günü, Pentagon'un Kongre'ye, hayati önem taşıyan bu su yolundan mayınları temizlemenin altı ay sürebileceğini ve bunun da ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar benzin ve yakıt fiyatlarını yüksek tutacağını söylediğini bildirdi.Pentagon sözcüsü Sean Parnell, finans yayını MarketWatch'a yaptığı açıklamada, boğazın altı ay kapalı kalmasının ‘imkansız’ ve Savunma Bakanı için ‘tamamen kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

