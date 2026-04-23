https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/milli-gures-nesrin-bas-avrupa-sampiyonu-oldu-1105245722.html

Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Nesrin Baş, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T21:26+0300

türki̇ye

nesrin baş

güreş

dünya güreş şampiyonası

türkiye güreş federasyonu

avrupa güreş şampiyonası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105245561_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_47298583e4fce127d9b56e28e5f945f2.jpg

Arnavutluk'un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finalde Nesrin Baş’ın rakibi Alina Shauchuk, sakatlığı nedeniyle müsabakaya çıkmadı ve karşılaşma hükmen Türkiye adına tamamlandı.Nesrin Baş, kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Baş, organizasyonda 2024’te altın, 2025’te gümüş ve 2023’te bronz madalya kazanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

