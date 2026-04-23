https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/milli-gures-nesrin-bas-avrupa-sampiyonu-oldu-1105245722.html
Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Nesrin Baş, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
nesrin baş
güreş
dünya güreş şampiyonası
türkiye güreş federasyonu
avrupa güreş şampiyonası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105245561_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_47298583e4fce127d9b56e28e5f945f2.jpg
Arnavutluk'un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finalde Nesrin Baş’ın rakibi Alina Shauchuk, sakatlığı nedeniyle müsabakaya çıkmadı ve karşılaşma hükmen Türkiye adına tamamlandı.Nesrin Baş, kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Baş, organizasyonda 2024’te altın, 2025’te gümüş ve 2023’te bronz madalya kazanmıştı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105245561_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_b8e00e6f3ed1165d172d69cb59dd1bdb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nesrin baş, güreş, dünya güreş şampiyonası, türkiye güreş federasyonu, avrupa güreş şampiyonası
