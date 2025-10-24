https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/u23-dunya-gures-sampiyonu-nesrin-bas-oldu-1100464822.html

U23 Dünya Güreş Şampiyonu Nesrin Baş oldu

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 68 kiloda şampiyon oldu. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099450872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_670ff471bc1c30dc76ef7d8dbdf8f47f.jpg

U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Nesrin Baş altın, Tuba Demir ise gümüş madalya kazandı.Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Novi Sad kentinde düzenlendi. Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Nesrin Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda ise beşinci dünya şampiyonluğunu kazandı.Bir diğer milli güreşçi Tuba Demir ise kadınlar 55 kiloda finale kadar yükseldi. Demir, Kazakistanlı Shugyla Omirbek’e 12-8 yenilerek gümüş madalya elde etti.Şampiyonada serbest stil 74 kiloda yarışan Muhammed Halit Ozmuş da finale yükselme başarısı gösterdi.

