https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/meksikadan-abdye-diplomatik-nota-egemenlik-ihlali-1105217894.html
Meksika’dan ABD’ye diplomatik nota: 'Egemenlik ihlali'
Sputnik Türkiye
2026-04-23, Sputnik Türkiye
2026-04-23T04:22+0300
dünya
abd
cia
dışişleri bakanlığı
new york times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090912158_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_ee4c95c4f71e21c1f8d89014eecc849b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090912158_0:0:2653:1989_1920x0_80_0_0_75eeb215ad3e744cac50944f47a4b97f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Chihuahua eyaletinde suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 ABD’li ve 2 Meksikalı yetkilinin hayatını kaybetmesine ilişkin ABD’ye diplomatik nota verildiğini, olayın ulusal egemenliğin ihlali anlamına gelip gelmediğinin soruşturulduğunu söyledi.
Sheinbaum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı, tüm bilgilerin sağlanması için ABD Büyükelçisine bir mektup gönderdi. Bu, ulusal güvenlik ve egemenlik meselesidir, dolayısıyla yaşananlar hafife alınacak bir durum değildir.
İşbirliğinin mutabakat çerçevesi ve yasalar dahilinde yürütülmesi gerektiği hem ABD hem de eyalet hükümetleri için net olmalıdır.
Ölen 2 ABD'linin CIA personeli olduğu iddiası
New York Times'ın haberine göre, ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ölen 2 ABD vatandaşının, CIA personeli olduğunu ileri sürdü.
Sheinbaum, 21 Nisan’daki açıklamasında, operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söylemişti.