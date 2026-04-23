ABD Donanma Sekreteri görevinden ayrıldı
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanlığı, Donanma Sekreteri John Phelan’ın görevinden ayrıldığını, görevi vekaleten Hung Cao'nun yürüteceğini duyurdu. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
savaş bakanlığı
pentagon
Pentagon, Donanma Sekreteri John Phelan’ın görevinden ayrıldığını açıkladı.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Phelan’ın görevini bıraktığını kamuoyuna bildirdi.Parnell ayrıca, Donanma Müsteşarı Hung Cao’nun görevi geçici olarak devralacağını ifade etti.
