Lavrov: Nazilerin SSCB halkına karşı suçlarının 'soykırım' olarak tanınması için çalışacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği vatandaşlarına yönelik suçlarının dünya kamuoyu nezdinde ‘soykırım’... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Naziler ve işbirlikçilerinin Sovyetler Birliği vatandaşlarına karşı işlediği suçların uluslararası toplum tarafından resmen 'soykırım' olarak tanınması için Rus diplomasisinin kararlı bir şekilde çaba göstereceğini söyledi.Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün (MGIMO) Gözlem ve Mütevelli Heyetlerinin yıllık ortak toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya’nın ilk kez 19 Nisan Pazar günü 'Sovyet Halkına Yönelik Soykırım Kurbanlarını Anma Günü'nü gerçekleçtirdiğini anımsatarak, şunları ifade etti:Lavrov, "Özellikle Avrupa'da Nazizmin her gün yeniden başını kaldırdığını görüyoruz" diyerek, bu durumun tarihi gerçekleri savunmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ekledi.

