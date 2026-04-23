https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/lavrov-nazilerin-sscb-halkina-karsi-suclarinin-soykirim-olarak-taninmasi-icin-calisacagiz-1105241956.html
Lavrov: Nazilerin SSCB halkına karşı suçlarının 'soykırım' olarak tanınması için çalışacağız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği vatandaşlarına yönelik suçlarının dünya kamuoyu nezdinde 'soykırım'... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T18:23+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
sovyetler birliği
nazi almanyası
soykırım
savaş suçu
sscb
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_31:0:659:471_1920x0_80_0_0_fc87e2d01e079c4ee473ce2a1a8141e0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Naziler ve işbirlikçilerinin Sovyetler Birliği vatandaşlarına karşı işlediği suçların uluslararası toplum tarafından resmen 'soykırım' olarak tanınması için Rus diplomasisinin kararlı bir şekilde çaba göstereceğini söyledi.
Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün (MGIMO) Gözlem ve Mütevelli Heyetlerinin yıllık ortak toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya’nın ilk kez 19 Nisan Pazar günü 'Sovyet Halkına Yönelik Soykırım Kurbanlarını Anma Günü'nü gerçekleçtirdiğini anımsatarak, şunları ifade etti:
Diplomasimiz, Nazilerin ve onların suç ortaklarının, tüm milliyetlerden Sovyetler Birliği vatandaşlarına, Sovyetler Birliği'nin tüm halklarına karşı işlediği suçların, uluslararası toplum tarafından soykırım olarak tanınması için kararlılıkla çalışacaktır.
Lavrov, "Özellikle Avrupa'da Nazizmin her gün yeniden başını kaldırdığını görüyoruz" diyerek, bu durumun tarihi gerçekleri savunmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ekledi.