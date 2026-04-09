Zaharova'dan Nobel Komitesi'ne Sovyet halkına yönelik soykırımı kınama çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nobel Komitesi'ni 2. Dünya Savaşı yıllarında Sovyet halkına karşı işlenen soykırımı kınamaya çağırdı.

Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Nobel Komitesi'nin, Rus makamlarının ‘Memorial’* adlı uluslararası sivil toplum hareketini (yabancı ajanlar listesinde) aşırılıkçı örgüt olarak tanıma ve yasaklama girişimini "kınadığını" belirterek, Komitenin, Sovyet halkına karşı işlenen soykırım eylemlerine kayıtsız kaldığını vurguladı.Nazi ve işbirlikçileri tarafından 1941-1945 yıllarında Sovyet halkına karşı işlenen soykırımda 14 milyon Sovyet vatandaşının öldürüldüğünü anımsan Zaharova, Nobel Komitesi'ne, Nazi ve işbirlikçilerinin suçlarını kınayan bir açıklama yaparak bu insanların anısını onurlandırmayı önerdi:‘Memorial’, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi tarafından ‘yabancı ajan ve aşırılıkçı örgüt ‘olarak tanınarak Rusya'da yasaklandı.

