Zaharova'dan Nobel Komitesi'ne Sovyet halkına yönelik soykırımı kınama çağrısı
Zaharova'dan Nobel Komitesi'ne Sovyet halkına yönelik soykırımı kınama çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nobel Komitesi'ni 2. Dünya Savaşı yıllarında Sovyet halkına karşı işlenen soykırımı kınamaya çağırdı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T21:40+0300
2026-04-09T21:40+0300
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Nobel Komitesi'nin, Rus makamlarının ‘Memorial’* adlı uluslararası sivil toplum hareketini (yabancı ajanlar listesinde) aşırılıkçı örgüt olarak tanıma ve yasaklama girişimini "kınadığını" belirterek, Komitenin, Sovyet halkına karşı işlenen soykırım eylemlerine kayıtsız kaldığını vurguladı.Nazi ve işbirlikçileri tarafından 1941-1945 yıllarında Sovyet halkına karşı işlenen soykırımda 14 milyon Sovyet vatandaşının öldürüldüğünü anımsan Zaharova, Nobel Komitesi'ne, Nazi ve işbirlikçilerinin suçlarını kınayan bir açıklama yaparak bu insanların anısını onurlandırmayı önerdi:‘Memorial’, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi tarafından ‘yabancı ajan ve aşırılıkçı örgüt ‘olarak tanınarak Rusya'da yasaklandı.
sscb
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, nobel komitesi, memorial, nazi̇, soykırım, sscb, 2. dünya savaşı, avrupa
Zaharova'dan Nobel Komitesi'ne Sovyet halkına yönelik soykırımı kınama çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nobel Komitesi'ni 2. Dünya Savaşı yıllarında Sovyet halkına karşı işlenen soykırımı kınamaya çağırdı.
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Nobel Komitesi'nin, Rus makamlarının ‘Memorial’* adlı uluslararası sivil toplum hareketini (yabancı ajanlar listesinde) aşırılıkçı örgüt olarak tanıma ve yasaklama girişimini "kınadığını" belirterek, Komitenin, Sovyet halkına karşı işlenen soykırım eylemlerine kayıtsız kaldığını vurguladı.
Nedense, Alman faşist birliklerinin 2. Dünya Savaşı yıllarında SSCB'nin işgal altındaki topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerin soykırım olarak kabul edildiğine dair 34 Rus mahkeme kararı Nobel Komitesi'nin ilgisini çekmedi. Onlara bir şans daha veriyoruz.
Nazi ve işbirlikçileri tarafından 1941-1945 yıllarında Sovyet halkına karşı işlenen soykırımda 14 milyon Sovyet vatandaşının öldürüldüğünü anımsan Zaharova, Nobel Komitesi'ne, Nazi ve işbirlikçilerinin suçlarını kınayan bir açıklama yaparak bu insanların anısını onurlandırmayı önerdi:
İç sorunlarımızla dış yardım olmadan kendimiz başa çıkacabiliriz. Ancak Sovyet halkına karşı işlenen soykırım sorunu, belirgin bir uluslararası bağlama sahip, çünkü atalarımızı yok etmek için 'aydınlanmış', daha doğrusu Nazizm'le zehirlenmiş Avrupa'dan geldiler. Bu yüzden tüm insan hakları savunucularının konuşması için bundan daha iyi bir fırsat düşünülemez.
‘Memorial’, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi tarafından ‘yabancı ajan ve aşırılıkçı örgüt ‘olarak tanınarak Rusya'da yasaklandı.