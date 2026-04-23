Kremlin’den Finlandiya’nın nükleer silah adımına tepki: Bu bir konfrontasyon
Kremlin’den Finlandiya’nın nükleer silah adımına tepki: Bu bir konfrontasyon
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya hükümetinin savunmayla bağlantılı durumlarda ülkeye nükleer silahların girişini ve depolanmasını sağlayacak yasal... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T22:53+0300
2026-04-23T23:13+0300
kremlin
dmitriy peskov
finlandiya
helsinki
çatışma
nükleer silah
Kremlin, Finlandiya’nın nükleer silahların ülkeye sokulmasına imkan tanıyacak yasal düzenleme hazırlığına tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Helsinki’nin bu adımını doğrudan bir “konfrontasyon” olarak tanımladı.Rus basınına konuya ilişkin açıklama yapan Peskov, “Bu bir konfrontasyondur. Bunu bu şekilde anlamak gerekir. Üstelik konfrontasyonun yoğunlaşmış bir ifadesidir" dedi.Daha önce Finlandiya Savunma Bakanlığı, hükümetin parlamentoya, savunmayla bağlantılı durumlarda nükleer silahların ülkeye sokulmasına, taşınmasına, sevkiyatına ve depolanmasına izin verilmesini öngören bir teklif sunduğunu duyurmuştu. Peskov, daha önce de Finlandiya'nın topraklarına nükleer silah konuşlandırmasının Rusya için tehdit oluşturacağını ve Moskova’nın buna karşılık uygun önlemler alacağını söylemişti. Peskov, Avrupa'nın daha fazla militarizasyon ve nükleerleşme çabasının, kıtadaki istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmadığının altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, NATO'nun kontrolsüz nükleer potansiyelinin yanı sıra, İngiltere ve Fransa'nın nükleer planlarını, Rusya’nın nükleer caydırıcılık güçlerini geliştirme stratejisinde dikkate alınacaklarını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/finlandiya-hukumeti-ulkeye-nukleer-silah-yerlestirilmesine-izin-verilmesini-onerdi-1105237301.html
finlandiya
helsinki
kremlin, dmitriy peskov, finlandiya, helsinki, çatışma, nükleer silah
kremlin, dmitriy peskov, finlandiya, helsinki, çatışma, nükleer silah

Kremlin’den Finlandiya’nın nükleer silah adımına tepki: Bu bir konfrontasyon

22:53 23.04.2026 (güncellendi: 23:13 23.04.2026)
© AP Photo / Pavel BednyakovKremlin Sarayı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya hükümetinin savunmayla bağlantılı durumlarda ülkeye nükleer silahların girişini ve depolanmasını sağlayacak yasal düzenleme teklifini “yoğunlaşmış bir çatışma” olarak nitelendirdi.
Kremlin, Finlandiya’nın nükleer silahların ülkeye sokulmasına imkan tanıyacak yasal düzenleme hazırlığına tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Helsinki’nin bu adımını doğrudan bir “konfrontasyon” olarak tanımladı.
Rus basınına konuya ilişkin açıklama yapan Peskov, “Bu bir konfrontasyondur. Bunu bu şekilde anlamak gerekir. Üstelik konfrontasyonun yoğunlaşmış bir ifadesidir" dedi.
Daha önce Finlandiya Savunma Bakanlığı, hükümetin parlamentoya, savunmayla bağlantılı durumlarda nükleer silahların ülkeye sokulmasına, taşınmasına, sevkiyatına ve depolanmasına izin verilmesini öngören bir teklif sunduğunu duyurmuştu.
Peskov, daha önce de Finlandiya'nın topraklarına nükleer silah konuşlandırmasının Rusya için tehdit oluşturacağını ve Moskova’nın buna karşılık uygun önlemler alacağını söylemişti. Peskov, Avrupa'nın daha fazla militarizasyon ve nükleerleşme çabasının, kıtadaki istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmadığının altını çizmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, NATO'nun kontrolsüz nükleer potansiyelinin yanı sıra, İngiltere ve Fransa'nın nükleer planlarını, Rusya’nın nükleer caydırıcılık güçlerini geliştirme stratejisinde dikkate alınacaklarını kaydetmişti.
Finlandiya hükümeti ülkeye nükleer silah yerleştirilmesine izin verilmesini önerdi
