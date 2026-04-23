Finlandiya hükümeti ülkeye nükleer silah yerleştirilmesine izin verilmesini önerdi
Finlandiya hükümeti, parlamentoya sunduğu tasarıda, ülkeye “savunmayla ilgili durumlarda” nükleer silah girişine izin verilmesini teklif etti. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
Finlandiya Savunma Bakanlığı, hükümetin parlamentodan, ülkeye nükleer silah yerleştirilmesine izin vermesini talep ettiğini açıkladı.Açıklamada, “Hükümet, atom enerjisi yasasında ve ceza kanununda değişiklik yapılmasına yönelik bir teklif sundu” ifadesi kullanıldı.Bu değişikliklerin, “ulusal savunma ve NATO ile savunma işbirliği kapsamında” nükleer silahların girişine, taşınmasına, ulaştırılmasına ve depolanmasına izin vereceği belirtildi.Finlandiya Savunma Bakanı Antti Häkkänen bu girişimi ilk olarak Mart ayı başlarında dile getirmişti. Geçtiğimiz hafta yetkililer, ülkenin barış zamanında kitle imha silahları kullanmayacağına ve nükleer güç haline gelmeyeceğine dair güvence veren bir rapor yayınlamıştı.Bu yöndeki açıklamaları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın topraklarına nükleer silah konuşlandırmasının Rusya için tehdit oluşturacağını ve Moskova’nın buna karşılık uygun önlemler alacağını söylemişti. Peskov, Avrupa'nın daha fazla militarizasyon ve nükleerleşme çabasının, kıtadaki istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmadığının altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, NATO'nun kontrolsüz nükleer potansiyelinin yanı sıra, İngiltere ve Fransa'nın nükleer planlarını, Rusya’nın nükleer caydırıcılık güçlerini geliştirme stratejisinde dikkate alınacaklarını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/kremlin-rusya-enerji-fiyatlarinin-istikrara-kavusmasina-katkida-bulunuyor-1105236890.html
14:54 23.04.2026 (güncellendi: 14:56 23.04.2026)
