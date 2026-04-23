Kanada Başbakanı Carney’den ABD’ye USMCA mesajı: 'Şartları tek taraflı belirleyemez'
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin ticaret anlaşmasında belirleyici olamayacağını vurgulayarak, Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'nda müzakerelerin zaman... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
11:12 23.04.2026
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin anlaşma şartlarını tek taraflı belirleyemeyeceğini ifade etti.
Ottawa’da konuşan Carney, Kanada-ABD-Meksika Anlaşması kapsamında yürütülen müzakerelerin sürdüğünü belirtti. Tarafların karşılıklı bir uzlaşıya varabileceğini dile getiren Carney, sürecin kısa vadede tamamlanmasının zor olabileceğine işaret etti.
Carney, “Müzakereleri yürütüyoruz. Karşılıklı olarak başarılı bir sonuca ulaşabiliriz. Bu biraz zaman alacak” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları nedeniyle tıkanan süreçte, Kanada’nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığını belirten Carney, “Güçlü yanlarımız var, seçeneklerimiz var. Seçeneklerimizi çeşitlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanada-ABD-Meksika Anlaşması (USMCA), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) 2020 yılında yenilenmiş halidir. Anlaşma, üç ülke arasındaki ticaret kurallarını modernize ederek dijital ekonomi, fikri mülkiyet ve işçi hakları gibi alanlarda yeni standartlar getirmiştir.

Hürmüz'de karşılıklı ablukalar sonrası petrol fiyatı 100 doların üstüne fırladı
Заголовок открываемого материала