Drake’in yeni albümü için dev buz heykeli: Heykeli eritmek için ateş yakılınca devreye polis girdi
Kanada'nın Toronto kentinde, Drake'in "Iceman" (buz adam) adlı yeni albümünün tanıtım kampanyası kapsamında bir otoparka buzdan heykel yerleştirildi. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
Kanadalı rapçi Drake, yeni albümü Iceman için sıra dışı bir tanıtım kampanyası başlattı. Bu kapsamda Toronto şehir merkezinde, bir otoparka dev bir buz heykeli yerleştirildi. Heykelin içine albümün çıkış tarihi gizlendi ve buz eridikçe bu bilginin ortaya çıkması planlanıyor.Heykel, Toronto’daki Bond Street üzerindeki bir otoparka yerleştirildi ve doğrudan albümün tanıtım kampanyasının parçası olarak kuruldu. Drake, sosyal medya üzerinden “çıkış tarihi içinde" mesajıyla hayranlarını bu lokasyona yönlendirmeye başladı.Heykel kısa sürede yüzlerce hayranı bölgeye çekti ve çevredeki bazı kişiler, buzun içindeki tarihi ortaya çıkarmak için çeşitli yöntemler denemeye başladı. Ancak bazı kişiler, buzları kırmaya ve hatta ateş yakmaya çalışınca devreye polis ve itfaiye girdi.Yetkililer güvenlik riski nedeniyle müdahale ederek alanı kontrol altına aldı. Heykelin içindeki bilgi daha sonra ortaya çıktı ve albümün çıkış tarihinin 15 Mayıs 2026 olduğu doğrulandı.
© AA / Mert Alper Dervış
