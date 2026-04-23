Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/hurmuzde-karsilikli-ablukalar-sonrasi-petrol-fiyati-100-dolarin-ustune-firladi-1105224445.html
Hürmüz'de karşılıklı ablukalar sonrası petrol fiyatı 100 doların üstüne fırladı
Hürmüz'de karşılıklı ablukalar sonrası petrol fiyatı 100 doların üstüne fırladı
Sputnik Türkiye
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102,7 dolardan işlem görüyor. Dün 102,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,91... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T10:21+0300
2026-04-23T10:21+0300
ekonomi̇
hürmüz boğazı
brent petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817665_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef7b53a281db41d19ffc65efd4f3d06d.jpg
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 102,7 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,9 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçse de İran'ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.ABD ordusu ise en son açıklamasında 31 gemiyi geri çevirdiğini açıkladı. Ateşkesin korunabileceğine yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, Orta Doğu'daki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırarak fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine yükselmesine yol açtı.ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil düzeyine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.Brent petrolde teknik olarak 103 doların direnç, 99,1 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/abd-iran-limanlarina-abluka-kapsaminda-31-gemiyi-geri-cevirdigi-duyurdu-1105223526.html
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59941973b85b17b85f155d843f2b5b21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hürmüz boğazı, brent petrol
hürmüz boğazı, brent petrol

Hürmüz'de karşılıklı ablukalar sonrası petrol fiyatı 100 doların üstüne fırladı

10:21 23.04.2026
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
© REUTERS Dado Ruvic
Abone ol
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102,7 dolardan işlem görüyor. Dün 102,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,91 dolardan tamamladı.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 102,7 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,9 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçse de İran'ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.
ABD ordusu ise en son açıklamasında 31 gemiyi geri çevirdiğini açıkladı.
Ateşkesin korunabileceğine yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, Orta Doğu'daki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırarak fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine yükselmesine yol açtı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.
Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil düzeyine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.
Brent petrolde teknik olarak 103 doların direnç, 99,1 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
DÜNYA
ABD, İran limanlarına abluka kapsamında 31 gemiyi geri çevirdiğini duyurdu
09:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
