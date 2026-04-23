Kallas: AB, Ukrayna'nın üyeliği için bazı ‘kırmızı çizgileri’ kaldırabilir
AB diplomasi şefi Kaja Kallas, AB liderlerinin Ukrayna'nın birliğe katılımı için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve bazı "kırmızı çizgilerin"... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T21:45+0300
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki zirvede liderlerin Ukrayna'nın üyelik seçeneklerini görüştüğünü ve daha önce belirlenen bazı ‘kırmızı çizgilerin’ kaldırılabileceğini söyledi.
Şu anda değerlendirilmekte olan çeşitli öneriler var. Elbette bu önerileri tartışabiliriz, ancak aksi yönde bir anlaşmaya varılmadığı sürece süreç şu anda diğer tüm aday ülkeler için olduğu gibi işliyor.
Kallas, AB'nin daha önce ‘kırmızı çizgi’ olarak belirlenen veya bloke edilen diğer konularda da ilerleme kaydedebileceğini sözlerine ekledi.
Daha önce Financial Times gazetesi, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'ya AB üyeliği konusunda ‘sembolik ayrıcalıklar’ tanınmasını önerdiğini, bu durumun ise Kiev'in hızlandırılmış üyelik beklentisiyle çeliştiğini aktarmıştı.