Kallas: AB, Ukrayna'nın üyeliği için bazı ‘kırmızı çizgileri’ kaldırabilir

AB diplomasi şefi Kaja Kallas, AB liderlerinin Ukrayna'nın birliğe katılımı için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve bazı "kırmızı çizgilerin"... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

kaja kallas

avrupa birliği

ab

ukrayna

ab üyeliği

kırmızı çizgi

kıbrıs

almanya

fransa

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki zirvede liderlerin Ukrayna'nın üyelik seçeneklerini görüştüğünü ve daha önce belirlenen bazı ‘kırmızı çizgilerin’ kaldırılabileceğini söyledi.Kallas, AB'nin daha önce ‘kırmızı çizgi’ olarak belirlenen veya bloke edilen diğer konularda da ilerleme kaydedebileceğini sözlerine ekledi.Daha önce Financial Times gazetesi, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'ya AB üyeliği konusunda ‘sembolik ayrıcalıklar’ tanınmasını önerdiğini, bu durumun ise Kiev'in hızlandırılmış üyelik beklentisiyle çeliştiğini aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/abden-ukraynaya-90-milyar-euroluk-destek-ve-rusyaya-yonelik-20-yaptirim-paketi-onayi-1105244622.html

