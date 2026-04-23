Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Kallas: AB, Ukrayna'nın üyeliği için bazı ‘kırmızı çizgileri’ kaldırabilir
Kallas: AB, Ukrayna'nın üyeliği için bazı ‘kırmızı çizgileri’ kaldırabilir
AB diplomasi şefi Kaja Kallas, AB liderlerinin Ukrayna'nın birliğe katılımı için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve bazı "kırmızı çizgilerin"... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T21:45+0300
2026-04-23T21:45+0300
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki zirvede liderlerin Ukrayna'nın üyelik seçeneklerini görüştüğünü ve daha önce belirlenen bazı ‘kırmızı çizgilerin’ kaldırılabileceğini söyledi.Kallas, AB'nin daha önce ‘kırmızı çizgi’ olarak belirlenen veya bloke edilen diğer konularda da ilerleme kaydedebileceğini sözlerine ekledi.Daha önce Financial Times gazetesi, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'ya AB üyeliği konusunda ‘sembolik ayrıcalıklar’ tanınmasını önerdiğini, bu durumun ise Kiev'in hızlandırılmış üyelik beklentisiyle çeliştiğini aktarmıştı.
ukrayna
kıbrıs
almanya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096406304_137:0:1178:781_1920x0_80_0_0_99b4585ddae7943b6697ba9e3b242031.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaja kallas, avrupa birliği, ab, ukrayna, ab üyeliği, kırmızı çizgi, kıbrıs, almanya, fransa
kaja kallas, avrupa birliği, ab, ukrayna, ab üyeliği, kırmızı çizgi, kıbrıs, almanya, fransa

Kallas: AB, Ukrayna'nın üyeliği için bazı ‘kırmızı çizgileri’ kaldırabilir

21:45 23.04.2026
© AP Photo / Virginia MayoKaja Kallas
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
AB diplomasi şefi Kaja Kallas, AB liderlerinin Ukrayna'nın birliğe katılımı için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve bazı "kırmızı çizgilerin" kaldırılabileceğini belirtti.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki zirvede liderlerin Ukrayna'nın üyelik seçeneklerini görüştüğünü ve daha önce belirlenen bazı ‘kırmızı çizgilerin’ kaldırılabileceğini söyledi.
Şu anda değerlendirilmekte olan çeşitli öneriler var. Elbette bu önerileri tartışabiliriz, ancak aksi yönde bir anlaşmaya varılmadığı sürece süreç şu anda diğer tüm aday ülkeler için olduğu gibi işliyor.
Kallas, AB'nin daha önce ‘kırmızı çizgi’ olarak belirlenen veya bloke edilen diğer konularda da ilerleme kaydedebileceğini sözlerine ekledi.
Daha önce Financial Times gazetesi, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'ya AB üyeliği konusunda ‘sembolik ayrıcalıklar’ tanınmasını önerdiğini, bu durumun ise Kiev'in hızlandırılmış üyelik beklentisiyle çeliştiğini aktarmıştı.
