https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/japonyada-orman-yanginlari-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1105216719.html
Japonya’da orman yangınları: Binden fazla kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Iwate Prefektörlüğü'nde aynı kasabada iki farklı noktada çıkan orman yangınları nedeniyle binden fazla kişi tahliye edildi.
2026-04-23T00:32+0300
dünya
asya & pasifik
japonya
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105216922_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b8defe2272bed8aa6d7b534310599979.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105216922_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fb8634d585a85614768a08f79f650838.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
00:29 23.04.2026 (güncellendi: 00:32 23.04.2026)
Japonya’nın Iwate Prefektörlüğü'nde aynı kasabada iki farklı noktada çıkan orman yangınları nedeniyle binden fazla kişi tahliye edildi.
Japonya’nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınları paniğe neden oldu.
Otsuchi kasabasında başlayan yangınların yerleşim alanlarına ve ormanlık bölgelere yayıldığı, Japonya Ordusu'ndan yardım istendiği bildirildi. Bölgede yaşayan binden fazla kişinin ise tahliye edildiği aktarıldı.
Yetkililer, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını belirtirken, şiddetli rüzgâr ve kuru hava nedeniyle yangınların yayılma riskinin sürdüğü ifade edildi.