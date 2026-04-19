Malezya’da yüzen kasabada büyük yangın: Binlerce kişi evsiz kaldı
Malezya’nın Sabah eyaletinde çıkan yangında yaklaşık 1000 ev kül oldu, 9 bin kişi yerinden edildi. Yangının nedeni araştırılıyor. 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T16:57+0300
Malezya'nın Sabah eyaletinde yüzen kasabada çıkan yangın sonucu yaklaşık 1000 ev kül oldu, 9 bin kişi yerinden oldu.Bernama ajansının haberine göre, İtfaiye ve Kurtarma biriminden yetkili Jimmy Lagung, Sabah eyaletine bağlı Kampung Bahagia bölgesindeki bir kasabada 4 hektardan geniş alanda yangın çıktığını belirtti.Kampung Bahagia'da görevli polis yetkilisi George Abd Rakman da suyun üzerine kurulu kasabada yaklaşık 1200 yüzer temelli evin 1000'e yakınının yangında yok olduğunu, 9 bin kasaba sakininin yerinden olduğunu ifade etti.Yangının söndürüldüğünü, kasabada ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden George, yangının sebebinin soruşturulduğunu belirtti.
