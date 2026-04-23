İsrail'de ‘kipa’ krizi: Üzerindeki Filistin Bayrağı Nedeniyle Gözaltına Alındı, polis makasla kesti

İsrail'in Modi'in kentinde bir kafe işletmesinde oturan Dr. Alex Sinclair, üzerinde hem İsrail hem de Filistin bayrağı bulunan kipası nedeniyle polis... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

Modi'in şehrinde yaşayan Dr. Alex Sinclair, uzun yıllardır taktığı ve üzerinde barış mesajı olarak İsrail ile Filistin bayraklarının yan yana yer aldığı kipası yüzünden karakolluk oldu.Olay, Sinclair’in evinin yakınındaki bir kafede oturduğu sırada başladı. Yanına yaklaşan bir kişinin kipayı görerek "Polis çağırıyorum" demesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Sinclair'e müdahale etti.İsrail N12 kanalına yaşadığı şoku dile getiren Sinclair, "Bir kadın polis yanıma gelip 'Bu kipa kanunlara aykırı, seni gözaltına alıyoruz' dedi. Hangi kanun olduğunu sorduğumda ise net bir cevap alamadım" ifadelerini kullandı.Karakolda bayrağı makasla kestilerPolis merkezine götürülen Sinclair’e, serbest bırakılması karşılığında kipasını polise teslim etmesi şart koşuldu. Yıllardır aynı kipayı taktığını ve kendisi için değerli olduğunu belirterek bu talebi reddeden Sinclair, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Sinclair olayın devamını şöyle anlattı:İsrail polisinin tutumu karşısında dehşete düştüğünü belirten Dr. Sinclair, bir vatandaş olarak polisin kendisini koruması gerektiğini ancak şu an kendi şehrinde bir ‘düşman gibi’ hissettirildiğini söyledi.‘Başka yerde olsa yer yerinden oynardı’Olayın duyulmasının ardından muhalefetteki İsrail İşçi Partisi Milletvekili ve Haham Gilad Kariv sert bir açıklama yaptı. Kariv, "Dünyanın başka bir yerinde bir Yahudi'nin kipası polis tarafından kesilseydi yer yerinden oynardı. İsrail polisinde tam bir sistem bozulması yaşanıyor. Memurlar meslek etiğini ve yasaya sadakati tamamen kaybetmiş durumda" dedi.Tag Meir organizasyonu da bir açıklama yayınlayarak, İsrail'in resmi ilişkiler yürüttüğü Filistin'in bayrağını taşımanın bir suç olmadığını, ifade özgürlüğünün ağır bir darbe aldığını vurguladı.

