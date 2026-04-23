Depresyonun sırrı çözülebilir: Bilim insanları sorumlu beyin hücrelerini buldu
Depresyonun sırrı çözülebilir: Bilim insanları sorumlu beyin hücrelerini buldu
Yeni araştırmaya göre, depresyonla bağlantılı belirli beyin hücreleri ilk kez tespit edildi. Bu bulgunun, daha hedefli ve etkili tedavilerin önünü açabileceği... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T14:20+0300
2026-04-23T14:20+0300
2026-04-23T14:20+0300
Bilim insanları, depresyonun arkasındaki beyin hücrelerini ilk kez net şekilde tanımladı. Araştırmanın, McGill Üniversitesi ve Douglas Enstitüsü tarafından yürütüldüğü belirtildi.Elde edilen bulguların, depresyonun yalnızca duygusal değil, aynı zamanda biyolojik bir temele dayandığını daha açık şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.Beyindeki iki kritik hücre öne çıktıAraştırmada, depresyonu olan kişilerde iki farklı beyin hücresinin farklı çalıştığı tespit edildi. Bunlardan birinin duygu ve stres tepkisini yöneten sinir hücreleri, diğerinin ise beyindeki bağışıklık sistemiyle ilişkili hücreler olduğu aktarıldı.Araştırmayı yürüten isimlerden Gustavo Turecki, "Depresyonda hangi hücrelerin etkilendiğini ilk kez net biçimde görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.Bu hücrelerdeki değişimlerin, hastalığın nasıl ortaya çıktığını anlamada önemli bir ipucu sunduğu belirtildi.Tedavi için yeni kapı aralanıyorUzmanlar, bu keşfin gelecekte daha hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayabileceğini ifade etti.Araştırmacılar, bu hücrelere odaklanan tedavilerin, mevcut yöntemlere göre daha etkili sonuçlar verebileceğini değerlendiriyor.Turecki, "Depresyon sadece duygusal bir durum değil, beyinde ölçülebilir değişimlerin sonucudur" diyerek bulguların önemine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/bagirsakta-gizli-virus-kesfi-kolon-kanseriyle-baglanti-suphesi-1105211850.html
mcgill üniversitesi, depresyon, biyoloji, hücre, sinir, beyin
mcgill üniversitesi, depresyon, biyoloji, hücre, sinir, beyin
Depresyonun sırrı çözülebilir: Bilim insanları sorumlu beyin hücrelerini buldu
Yeni araştırmaya göre, depresyonla bağlantılı belirli beyin hücreleri ilk kez tespit edildi. Bu bulgunun, daha hedefli ve etkili tedavilerin önünü açabileceği aktarıldı.
Bilim insanları, depresyonun arkasındaki beyin hücrelerini ilk kez net şekilde tanımladı. Araştırmanın, McGill Üniversitesi ve Douglas Enstitüsü tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Elde edilen bulguların, depresyonun yalnızca duygusal değil, aynı zamanda biyolojik bir temele dayandığını daha açık şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.
Beyindeki iki kritik hücre öne çıktı
Araştırmada, depresyonu olan kişilerde iki farklı beyin hücresinin farklı çalıştığı tespit edildi. Bunlardan birinin duygu ve stres tepkisini yöneten sinir hücreleri, diğerinin ise beyindeki bağışıklık sistemiyle ilişkili hücreler olduğu aktarıldı.
Araştırmayı yürüten isimlerden Gustavo Turecki, "Depresyonda hangi hücrelerin etkilendiğini ilk kez net biçimde görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu hücrelerdeki değişimlerin, hastalığın nasıl ortaya çıktığını anlamada önemli bir ipucu sunduğu belirtildi.
Tedavi için yeni kapı aralanıyor
Uzmanlar, bu keşfin gelecekte daha hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayabileceğini ifade etti.
Araştırmacılar, bu hücrelere odaklanan tedavilerin, mevcut yöntemlere göre daha etkili sonuçlar verebileceğini değerlendiriyor.
Turecki, "Depresyon sadece duygusal bir durum değil, beyinde ölçülebilir değişimlerin sonucudur" diyerek bulguların önemine dikkat çekti.