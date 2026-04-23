CENTCOM: ABD, Hürmüz Boğazı'nda 29 gemiyi engelledi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kapsamında 29 gemiyi engellediğini açıkladı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T00:46+0300
2026-04-23T01:12+0300
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik abluka kapsamında 29 geminin geri çevrildiğini duyurdu. Komutanlık ayrıca, bazı ticari gemilerin ablukayı deldiği yönündeki haberleri yalanladı.Komutanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "ABD güçleri, İran'a karşı uygulanan abluka çerçevesinde 29 gemiden geri dönmeleri veya limana yanaşmalarını talep etti" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, bazı ticari gemilerin ablukayı delmeyi başardığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi.ABD ordusu üç İran tankerini durdurduÖte yandan Reuters, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde ABD ordusunun, Başkan Donald Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan deniz ablukası çerçevesinde en az üç İran tankerini durdurduğunu öne sürdü.Haberde, "ABD ordusu, İran bayraklı en az üç tankeri Asya sularında durdurarak, Hindistan, Malezya ve Sri Lanka kıyıları açıklarındaki konumlarından başka yöne sevk ediyor" ifadelerine yer verildi.
00:46 23.04.2026 (güncellendi: 01:12 23.04.2026)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kapsamında 29 gemiyi engellediğini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik abluka kapsamında 29 geminin geri çevrildiğini duyurdu. Komutanlık ayrıca, bazı ticari gemilerin ablukayı deldiği yönündeki haberleri yalanladı.
Komutanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "ABD güçleri, İran'a karşı uygulanan abluka çerçevesinde 29 gemiden geri dönmeleri veya limana yanaşmalarını talep etti" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, bazı ticari gemilerin ablukayı delmeyi başardığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ABD ordusu üç İran tankerini durdurdu

Öte yandan Reuters, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde ABD ordusunun, Başkan Donald Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan deniz ablukası çerçevesinde en az üç İran tankerini durdurduğunu öne sürdü.
Haberde, “ABD ordusu, İran bayraklı en az üç tankeri Asya sularında durdurarak, Hindistan, Malezya ve Sri Lanka kıyıları açıklarındaki konumlarından başka yöne sevk ediyor” ifadelerine yer verildi.
