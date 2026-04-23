IEA Başkanı Birol uyardı: 'Tarihin en büyük enerji güvenliği tehdidiyle karşı karşıyayız'

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı’ndaki abluka ve İran savaşı nedeniyle günlük 13 milyon varil petrol arzının kaybedildiğini... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T11:54+0300

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel enerji piyasalarının “tarihin en büyük enerji güvenliği tehdidiyle” karşı karşıya olduğunu söyledi. 'Günlük 13 milyon varillik kayıp var'CNBC'ye konuşan Birol, mevcut durumda günlük yaklaşık 13 milyon varil petrol arzının kaybedildiğini belirterek, kritik emtia tedarikinde ciddi aksaklıklar yaşandığını ifade etti. Daha önce de İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının tarihte görülmemiş ölçekte bir enerji krizine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.Savaş öncesinde günlük ortalama 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün geçtiği boğazın şu anda “çifte abluka” altında olduğu, ne İran’ın ne de ABD’nin gemi geçişine izin verdiği belirttiği konuşmasında Birol, bu durumun küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceği, enflasyonu artırabileceği ve enerji kısıtlamalarına yol açabileceğini vurguladı.Avrupa’da jet yakıtı alarmıBirol, özellikle Avrupa’nın jet yakıtı tedarikinde ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Avrupa’nın jet yakıtının yaklaşık yüzde 75’ini Orta Doğu rafinerilerinden sağladığını hatırlatan Birol, mevcut durumda bu akışın neredeyse sıfıra indiğini söyledi. Avrupa’nın alternatif olarak ABD ve Nijerya’dan tedarik arayışında olduğu ifade edildi.IEA’nın mart ayında acil stoklardan 400 milyon varil petrol piyasaya sürme kararı aldığı hatırlatılırken, Birol bunun kalıcı çözüm olmadığını vurguladı. “Bu sadece acıyı hafifletir, çözüm değildir. Çözüm Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıdır” dedi.Birol ayrıca hükümetlere enerji güvenliğini artırmak için nükleer enerji gibi alternatif kaynaklara yönelme ve elektrikli araçlar gibi verimli teknolojileri teşvik etme çağrısında bulundu.

