İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gülistan Doku açıklaması: 'Hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz'

Gülistan Doku soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tek amaçlarının dosyada karanlık bir nokta kalmaması olduğunu...

2026-04-23T13:19+0300

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin gündeminde olan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, "Bizim yaklaşımımız nettir: hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz vardır: Somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkması" ifadelerini kullandı. Dosyadaki önceliklerini anlattıBakan Çiftçi, Tunceli'de altı yıl önce kaybolan ve dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Gülistan Doku’nun kaybolması hepimizi derinden üzmüş, kamu vicdanında çok güçlü bir hassasiyet oluşturmuştur" diyen Bakan Çiftçi, "Bu dosyada önceliğimiz maddi gerçekliğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır. Bakanlık olarak ortaya atılan bütün iddiaların titizlikle incelenmesini esas alıyoruz" dedi. Bakan Çiftçi şunları söyledi: "17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e yönelik iddialar ve delillerin karartıldığı yönündeki beyanlar için 2 Mülkiye Müfettişi görevlendirildi. Aynı tarihli onayla Tuncay Sonel görevden uzaklaştırıldı. Yine 17 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alındı. 21 Nisan’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 20 Nisan 2026 tarihli onayla da olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 Mülkiye Müfettişi ve 2 Polis Müfettişi daha görevlendirildi.Hiçbir ihmal görmezden gelinmez Jandarma Genel Komutanlığımız cesedin bulunması için teknik ve lojistik destek sağlıyor. Süreç çok yönlü şekilde devam ediyor. Dün Bakan Yardımcımız Kübra Güran Hanımefendi, hem yerinde incelemeler yapmak, hem de Adalet Bakanlığımızla ortak bir toplantı yapmak üzere Tunceli’deydi. Bizim yaklaşımımız nettir: hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz vardır: Somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkması."

