Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Başsavcı Ebru Cansu: 'Hangi dosya olursa olsun, adaletin peşini bırakmayacağız'
08:00 23.04.2026 (güncellendi: 08:01 23.04.2026)
Gülistan Doku Soruşturmasını yürüten Başsavcı Ebru Cansu'dan soruşturmaya dair açıklamalar geldi. Gazeteci Hande Fırat'a konuşan Cansu "Mesleki ve vicdani görevim gereği bu dosyanın üzerine gidilerek bu kızımıza ne olduğunun bulunması gerektiğine inandım" dedi.
Türkiye gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın bir diğer merak noktası haline gelen Başsavcı Ebru Cansu, gazeteci Hande Fırat'a açıklamalarda bulundu.
© AA / Sidar Can ErenTunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu
Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu
© AA / Sidar Can Eren
Başsavcı Cansu'nun açıklamaları Hande Fırat'ın köşesinde şöyle yer aldı:
“Ben de bir anneyim, benim de bir kızım var. Bu dosyaya baktığımda kaybolan bir genç kızın, yarım kalan bir hayatın ve cevap bekleyen bir ailenin acısını gördüm. Bu nedenle mesleki sorumluluğumun ötesinde, vicdani bir yük de hissettim. Mesleki ve vicdani görevim gereği bu dosyanın üzerine gidilerek bu kızımıza ne olduğunun bulunması gerektiğine inandım."
"Sayın Bakanımızın ‘ucu nereye giderse gitsin’ şeklindeki kararlı yaklaşımı da bize güç vermiştir. Biz, adliyedeki ekip arkadaşlarımla ve JASAT birimleriyle birlikte, hiçbir detayı göz ardı etmeden, her ihtimali yeniden değerlendirerek gece gündüz demeden çalıştık.”
“Eğer bir cinayet söz konusuysa bunu aydınlatmak adli makamların boynunun borcudur. Günümüzde teknolojik imkânlar çok gelişti. Bizim görevimiz gerçeği ortaya çıkarmaktır. Gülistan Doku dosyası da bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bundan sonra da hangi dosya olursa olsun, adaletin peşini bırakmayacağız.”