ABD, İran limanlarına abluka kapsamında 31 gemiyi geri çevirdiğini duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 31 gemiye yön değiştirme talimatı verildiğini açıkladı. Gemilerin büyük bölümünün...
2026-04-23T09:19+0300
dünya
abd
i̇ran
donald trump
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ABD ordusunun Orta Doğu’daki operasyonlarını yürüten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik başlatılan abluka kapsamında şimdiye kadar 31 geminin geri çevrildiğini ileri sürdü.
Komutanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, ABD güçlerinin söz konusu gemilere ya rotalarını değiştirmeleri ya da İran’a ait limanlara geri dönmeleri yönünde talimat verdiği ifade edildi. Açıklamada, gemilerin büyük çoğunluğunun bu talimatlara uyduğu kaydedildi.
Yetkililer, geri döndürülen gemilerin önemli bir kısmının petrol tankeri olduğuna dikkat çekti. Bu durum, ablukanın enerji taşımacılığı üzerindeki etkisini de ortaya koydu.
CENTCOM, 20 Nisan’da yaptığı önceki açıklamada, ablukanın başladığı 13 Nisan’dan itibaren 27 gemiye benzer talimatların verildiğini bildirmişti. Son verilerle birlikte geri çevrilen gemi sayısının arttığı görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Hürmüz Boğazı çevresinde abluka sürecinin başlatılacağını açıklamıştı.