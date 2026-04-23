Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
ABD, İran limanlarına abluka kapsamında 31 gemiyi geri çevirdiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a yönelik deniz ablukası kapsamında 31 gemiye yön değiştirme talimatı verildiğini açıkladı. Gemilerin büyük bölümünün... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T09:19+0300
2026-04-23T09:22+0300
dünya
abd
i̇ran
donald trump
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
09:19 23.04.2026 (güncellendi: 09:22 23.04.2026)
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
Abone ol
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a yönelik deniz ablukası kapsamında 31 gemiye yön değiştirme talimatı verildiğini açıkladı. Gemilerin büyük bölümünün petrol tankeri olduğu belirtildi.
ABD ordusunun Orta Doğu’daki operasyonlarını yürüten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik başlatılan abluka kapsamında şimdiye kadar 31 geminin geri çevrildiğini ileri sürdü.
Komutanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, ABD güçlerinin söz konusu gemilere ya rotalarını değiştirmeleri ya da İran’a ait limanlara geri dönmeleri yönünde talimat verdiği ifade edildi. Açıklamada, gemilerin büyük çoğunluğunun bu talimatlara uyduğu kaydedildi.
Yetkililer, geri döndürülen gemilerin önemli bir kısmının petrol tankeri olduğuna dikkat çekti. Bu durum, ablukanın enerji taşımacılığı üzerindeki etkisini de ortaya koydu.
CENTCOM, 20 Nisan’da yaptığı önceki açıklamada, ablukanın başladığı 13 Nisan’dan itibaren 27 gemiye benzer talimatların verildiğini bildirmişti. Son verilerle birlikte geri çevrilen gemi sayısının arttığı görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Hürmüz Boğazı çevresinde abluka sürecinin başlatılacağını açıklamıştı.
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 izinsiz gemiyi alıkoydu
01:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала