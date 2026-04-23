Hande Fırat köşesinde Çağla Tuğaltay, Rabia Naz, Narin Güran dosyalarına dikkat çekti
Gazeteci Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Başsavcı Ebru Cansu'nun açıklamalarının yanı sıra Çağla Tuğaltay, Rabia Naz... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
"Bir vaka daha eklenmeli" diyen gazeteci Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında kamuoyunda yer almış soruşturmalara dikkat çekti. Fırat köşesinde Çağla Tuğaltay, Rabia Naz, Narin Güran dosyalarıyla ilgili şunları kaydetti:'Bir vaka daha eklenmeli'
"Sırada Çağla Tuğaltay var. Çağla Tuğaltay dosyasına 26 yıl boyunca 9 savcı ve yüzlerce polis baktı. İki kez özel ekip kuruldu. Ve yine de sonuç alınamadı. Bakın bu çok ağır bir ayrıntı, adeta sistematik yetersizlik iddiası..... Sayın Akın Gürlek, Gülistan dosyasında kurulan irade, Çağla dosyasında da DNA örneklerinin tamamlanması için devreye girmeli. Talep budur. Hakikate bir kez daha bakılması."
"Rabia Naz vicdan sınavıdır. Bir ülke bir çocuğun ölümüne toplumu ikna edemiyorsa, o dosya kapanmamıştır. Rabia Naz Vatan dosyası yalnızca geçmiş bir trajedi olarak değil, yeniden bakılması gereken bir kamu vicdanı testi olarak duruyor. Eğer özel ekip artık devredeyse Rabia Naz dosyasında: Teknik rapor çelişkileri, Komisyon tutanakları, Eski şüphe başlıkları, Kamuoyunun ikna olmadığı noktalar yeniden okunmalı."
"Narin Güran dosyasının bize gösterdiği; suskunluğun da suçun ortağı olabileceğidir. Sadece bir ceza dosyası değildir, çocuk koruma sisteminin de alarmıdır. Çünkü bir çocuk kayboluyor, öldürülüyor, ve çevresinde suskunluk halkası oluşuyorsa, burada yalnız fail değil, sistem de sorgulanır."
"Ve burada yalnız faili meçhul kalmış dosyalardan değil, delillerin varlığına rağmen adalet duygusunu yaralayan dosyalardan da söz etmek gerekiyor. Buraya bir vaka daha eklenmeli. Bir üniversite öğrencisi. Bir yelken etkinliği. Bir teknede gerçekleştiği iddia edilen ağır cinsel saldırı. Somut deliller. Adli tıp raporları. Tanık beyanları. Çelişkili ifadeler. Tutuklama ve sonra beraat. Dosya bugün Yargıtay aşamasında."