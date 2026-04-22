Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturması mesajı: Her iddia ciddiyetle ele alınmakta
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturması mesajı: Her iddia ciddiyetle ele alınmakta
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığını vurguladı.
2026-04-22T17:08+0300
2026-04-22T17:08+0300
2026-04-22T17:11+0300
Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın devletin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürüldüğünün altını çizdi. Gürlek, hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığını vurguladı. Adaletin yüzyılı vurgusu yaptıGürlek, sosyal medya hesabından Gülistan Doku soruşturması kapsamında Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Tunceli Valiliği'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Gürlek, şunları kaydetti:Tunceli'de değerlendirme toplantısı yapıldıAdalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Tunceli'de, Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay da hazır bulundu.
gülistan doku, akın gürlek, tunceli valiliği, tunceli
gülistan doku, akın gürlek, tunceli valiliği, tunceli
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturması mesajı: Her iddia ciddiyetle ele alınmakta
17:08 22.04.2026 (güncellendi: 17:11 22.04.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığını vurguladı.
Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın devletin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürüldüğünün altını çizdi. Gürlek, hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığını vurguladı.
Adaletin yüzyılı vurgusu yaptı
Gürlek, sosyal medya hesabından Gülistan Doku soruşturması kapsamında Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Tunceli Valiliği'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Gürlek, şunları kaydetti:
"Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta, adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı' kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."
Tunceli'de değerlendirme toplantısı yapıldı
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Tunceli'de, Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay da hazır bulundu.