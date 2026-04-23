https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/girgiriye-muzikalindeki-gerginlik-sonrasi-hastanelik-olan-mujdat--gezen-sagligim-cok-iyi-degil-ama-1105228346.html
Gırgıriye Müzikali'ndeki gerginlik sonrası hastanelik olan Müjdat Gezen: Sağlığım çok iyi değil ama düzelir
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Müjdat Gezen, Gırgıriye Müzikalı'nde yaşanan gerginlik sonrasında hastanelik olmuştu. Taburcu olan Gezen, ekibiyle birlikte yaptığı toplantıda yeni... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
müjdat gezen
perran kutman
gülben ergen
tiyatro
gırgıriye müzikhali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105189952_0:141:510:428_1920x0_80_0_0_9cf744a266f58b4269591445e340c080.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105189952_0:71:511:454_1920x0_80_0_0_3fdd980fae3576a8877f11a5be09b417.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
müjdat gezen, perran kutman, gülben ergen, tiyatro, gırgıriye müzikhali
Gırgıriye Müzikali'nde sahneyi göremeyen bir izleyici ile tartıştıktan sonra ünlü oyuncu Müjdat Gezen hastanelik olmuştu. Taburcu olan ünlü isim ekibiyle bir araya gelerek salondaki yeni koltuk düzenini kontrol etti. Gezen sağlık durumuyla ilgili de "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir" ifadelerini kullandı.
Başrollerini Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen'in paylaştığı 'Gırgıriye Müzikali'nin stanbul Kongre Merkezi'ndeki gösteriminde gergin anlara sahne olmuştu. Sahneyi göremeyen bir seyirci ile tartışan ünlü oyuncu Gezen "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz. Tiyatro böyle olmaz; izleyici para verip göremiyorsa haklıdır. Ben de bu tiyatronun bir çalışanıyım. Ön sıraya kolsuz plastik sandalyeler konmuş, böyle bir şey olamaz" diyerek sahneyi terk etmişti.
Sanatçının aniden rahatsızlanması üzerine ekip arkadaşları izleyicilerden özür dileyerek gösterinin sonlandırıldığını duyurmuştu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Gezen, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Habertürk'ün haberine göre; Müjdat Gezen dün akşam sahnelenen 'Gırgıriye Müzikali' öncesinde görüntülendi. Sahne önünde bulunan koltuklara oturarak seyircinin sahneyi görüp göremeyeceğini kontrol etti. Salona plastik sandalyeler yerine daha konforlu koltuklar yerleştirildi.
Ben böyle bir salonda seyirciye oynayamam
"Bu akşam da aynı sorun ile karşılaşmak istemiyorum" diyen Müjdat Gezen, şu ifadeleri kullandı:
"Menajerler, oyunu kuranlar, kırmızı sandalyeler getirip onları da kurmuşlar ama yine görünmüyor. Şimdi o görünmeyen yerlere paralarını iade ediyoruz, 'İstiyorsanız girin, seyredin, bedava' diyoruz. İster bedava, ister paralı... Görmedikten sonra biz niye oynayacağız? Oyunun mantıken iptal edilmesi lazım. Çünkü hem para vermiş hem de göremiyor. Sahneye çıkacağız, yine 'Göremiyoruz" derlerse; az evvel de söylediğim gibi bu işin patronu olan iki genci çağıracağım, 'Cevap versinler size' diyeceğim. Sahneye çıkıp oynayacağız ama beş tane bile seyirci şikâyet etse, o beş kişi de insan değil mi?"
Sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt veren Müjdat Gezen, "Sağlığım iyi değil ama düzelir" dedi.