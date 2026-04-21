Oyunda seyirciyle tartıştı: Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı
21.04.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Kongre Merkezi’nde 'Gırgıriye' adlı tiyatro oyunu sırasında seyircilerden birinin sahneye çıkarak sanatçı Müjdat Gezen'le tartışmaya girmesi üzerine sahnede gerginlik yaşandı.
Yaşanan olayın ardından 82 yaşındaki Gezen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından ''Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız'' paylaşımında bulundu.
Organizasyon ekibinden yapılan açıklamada ise oyunun ertelendiği bilgisi paylaşıldı.