Oyunda seyirciyle tartıştı: Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Oyunda seyirciyle tartıştı: Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Müjdat Gezen, 'Gırgıriye' adlı müzikal sırasında bir seyirciyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından 82 yaşındaki Gezen, rahatsızlanarak... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T23:53+0300

2026-04-21T23:53+0300

2026-04-21T23:53+0300

İstanbul Kongre Merkezi’nde 'Gırgıriye' adlı tiyatro oyunu sırasında seyircilerden birinin sahneye çıkarak sanatçı Müjdat Gezen'le tartışmaya girmesi üzerine sahnede gerginlik yaşandı.Yaşanan olayın ardından 82 yaşındaki Gezen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından ''Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız'' paylaşımında bulundu.Organizasyon ekibinden yapılan açıklamada ise oyunun ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müjdat gezen, tiyatro, kavga, tartışma, hastane, özel hastane, oyun