Bill Gates, Epstein soruşturmasında ABD Kongresi’ne ifade verecek
Sputnik Türkiye
08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T12:31+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/ingiltere-abdden-epstein-dosyalarinin-sansursuz-halini-istiyor-1104359589.html
Bill Gates, Epstein soruşturmasında ABD Kongresi’ne ifade verecek
Bill Gates, Jeffrey Epstein soruşturmasında ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi önünde ifade verecek. Gates, hiçbir yasa dışı faaliyete karışmadığını vurguladı.
Bill Gates, ABD Kongresi’nde Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair ifade verecek. Kongre üyeleri, Epstein dosyalarında adı geçen Gates’in Haziran ayında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ne ifade vereceğini doğruladı.
10 Haziran'da ifade vermesi bekleniyor
Gates’in sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, Gates’in 'komitenin tüm sorularını yanıtlamayı ve önemli çalışmaları desteklemeyi dört gözle beklediğini' söyledi. Duruşma 10 Haziran’a planlandı.
3 milyondan fazla belge arasında Bill Gates'in de adı geçiyor
ABD Adalet Bakanlığı, Gates’in Epstein ile iletişimlerine dair bilgileri içeren 3 milyondan fazla belgeyi bu yıl yayınlamıştı. Ancak hala milyonlarca belgenin yayımlanmadığı aktarılırken geçen Kasım’da, ABD Başkanı Donald Trump, Kongre tarafından kabul edilen ve Adalet Bakanlığı’nı Epstein soruşturmalarındaki tüm belgeleri yayımlamaya zorlayan yasayı imzalamıştı.
Gates suçla bağlantısı olmadığını savunuyor
Gates, Gates Vakfı personeli ile yaptığı toplantıda Epstein ile ilişkisini ele almış ve “yaptığı hatalar için sorumluluk aldığını” ifade etmişti. Gates, verdiği bir röportajda Epstein ile ilişkisini yalnızca bazı akşam yemekleriyle sınırlı olduğunu ve Epstein’in adasına hiç gitmediğini belirtmişti.
Gates’in sözcüsü, Gates’in hiçbir zaman Epstein’in partilerine katılmadığını ve suçla bağlantısı olmadığını vurgulamış, “Bay Gates, Epstein ile görüşmenin ciddi bir hataydı, ancak Epstein’in korkunç suçlarıyla ilgili herhangi bir uygunsuz davranışta bulunmadığını açıkça reddediyor” ifadelerini kullanmıştı.
Şubat ayında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ifade vermişti. Önümüzdeki haftalarda ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve yakın zamanda görevden alınan eski ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de ifade vermesi bekleniyor.