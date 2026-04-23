https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/frida-kahlo-eserleri-krizi-buyuyor-meksikada-protestolar-neden-basladi-1105236213.html

Frida Kahlo eserleri krizi büyüyor: Meksika’da protestolar neden başladı?

Meksika'da, Frida Kahlo'nun eserlerinin İspanya'ya gönderilmesi planı büyük tepki çekti. Eleştirmenler, bu adımın ulusal miras yasalarına aykırı olabileceğini... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105236199_0:0:1992:1122_1920x0_80_0_0_33a1c5266c5fb3d89b8db6c1149ac08f.jpg

Meksika ile İspanya arasında, dünyaca ünlü sanatçı Frida Kahlo’nun eserleri üzerinden yeni bir tartışma başladı. Toplam 18 eserin İspanya’ya gönderilecek olması, sanat dünyasında geniş çaplı tepkiye yol açtı.Eserlerin, İspanyol Santander bankası tarafından kontrol edilen koleksiyon kapsamında İspanya’ya taşınmasının planlandığı aktarıldı.Sanat dünyasından tepki yükseldiYaklaşık 400 sanatçı, tarihçi ve küratör, konuyla ilgili açık mektup yayımlayarak sürece tepki gösterdi. Eleştirmenler, eserlerin geçici değil fiilen kalıcı şekilde yurt dışına çıkarılabileceği endişesini dile getirdi.Meksika yasalarına göre, ulusal sanat mirası olarak kabul edilen eserlerin kalıcı olarak yurt dışına çıkarılması yasak bulunuyor. Bu nedenle kararın hukuki boyutu da tartışma konusu oldu.Yetkililerden güvence açıklamasıMeksika hükümeti, eserlerin satılmadığını ve geçici olarak sergileneceğini belirterek kamuoyunu yatıştırmaya çalıştı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo, sürecin yasal çerçevede yürütüldüğünü savundu.Kültür Bakanı Claudia Curiel de Icaza ise "Koleksiyon Meksika’ya ait, satılmadı ve yalnızca geçici olarak yurt dışına gidiyor" ifadelerini kullandı.Santander bankası yetkilileri de anlaşmanın kalıcı bir devri içermediğini ve eserlerin belirlenen sürenin ardından Meksika’ya geri döneceğini açıkladı.Ancak eleştirmenler, anlaşmanın 2030’a kadar uzayabileceği yönündeki iddialar nedeniyle şüphelerini koruyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

