https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/frida-kahlo-eserleri-krizi-buyuyor-meksikada-protestolar-neden-basladi-1105236213.html
Frida Kahlo eserleri krizi büyüyor: Meksika’da protestolar neden başladı?
Sputnik Türkiye
Meksika'da, Frida Kahlo'nun eserlerinin İspanya'ya gönderilmesi planı büyük tepki çekti. Eleştirmenler, bu adımın ulusal miras yasalarına aykırı olabileceğini... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T14:30+0300
dünya
frida kahlo
meksika
i̇spanya
sergi
santander
claudia sheinbaum pardo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105236199_0:0:1992:1122_1920x0_80_0_0_33a1c5266c5fb3d89b8db6c1149ac08f.jpg
Meksika ile İspanya arasında, dünyaca ünlü sanatçı Frida Kahlo’nun eserleri üzerinden yeni bir tartışma başladı. Toplam 18 eserin İspanya’ya gönderilecek olması, sanat dünyasında geniş çaplı tepkiye yol açtı.Eserlerin, İspanyol Santander bankası tarafından kontrol edilen koleksiyon kapsamında İspanya’ya taşınmasının planlandığı aktarıldı.Sanat dünyasından tepki yükseldiYaklaşık 400 sanatçı, tarihçi ve küratör, konuyla ilgili açık mektup yayımlayarak sürece tepki gösterdi. Eleştirmenler, eserlerin geçici değil fiilen kalıcı şekilde yurt dışına çıkarılabileceği endişesini dile getirdi.Meksika yasalarına göre, ulusal sanat mirası olarak kabul edilen eserlerin kalıcı olarak yurt dışına çıkarılması yasak bulunuyor. Bu nedenle kararın hukuki boyutu da tartışma konusu oldu.Yetkililerden güvence açıklamasıMeksika hükümeti, eserlerin satılmadığını ve geçici olarak sergileneceğini belirterek kamuoyunu yatıştırmaya çalıştı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo, sürecin yasal çerçevede yürütüldüğünü savundu.Kültür Bakanı Claudia Curiel de Icaza ise "Koleksiyon Meksika’ya ait, satılmadı ve yalnızca geçici olarak yurt dışına gidiyor" ifadelerini kullandı.Santander bankası yetkilileri de anlaşmanın kalıcı bir devri içermediğini ve eserlerin belirlenen sürenin ardından Meksika’ya geri döneceğini açıkladı.Ancak eleştirmenler, anlaşmanın 2030’a kadar uzayabileceği yönündeki iddialar nedeniyle şüphelerini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/kneecap-massive-attack-roger-waters-ve-binden-fazla-muzisyen-ve-grup-israil-nedeniyle-eurovision-1105234954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105236199_53:0:1946:1420_1920x0_80_0_0_14c8032a9b3ada91f455352bf3917288.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
