Endonezya Maliye Bakanı: Ülke hayatta kalma modunda
Endonezya Maliye Bakanı: Ülke hayatta kalma modunda
Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, ABD ile İsrail'in, İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın küresel ekonomik etkileri devam ederken, ülkesinin... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/hurmuzde-karsilikli-ablukalar-sonrasi-petrol-fiyati-100-dolarin-ustune-firladi-1105224445.html
Endonezya Maliye Bakanı: Ülke hayatta kalma modunda

10:48 23.04.2026 (güncellendi: 10:56 23.04.2026)
Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, ABD ile İsrail'in, İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın küresel ekonomik etkileri devam ederken, ülkesinin "hayatta kalma modunda" olduğunu açıkladı.
Antara News sitesinin haberine göre, Sadewa, başkent Cakarta'da düzenlenen bir sempozyumda Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sadewa, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya göre mevcut durumda ülkenin azami ekonomik büyümeyi sürdürmesi için tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanması gerektiğini kaydetti.
"Cumhurbaşkanının zihninde şu anda hayatta kalma modundayız. Dolayısıyla işler her zamanki gibi değil" değerlendirmesinde bulunan Bakan Sadewa, Subianto'nun politikasının altyapıyı geliştirme, enerji güvenliğini güçlendirme ve bölgesel ekonomik kalkınmayı içerdiğini aktardı.
Sadewa, dün yaptığı açıklamada, "Küresel ticaret ve enerjinin kilit bir güzergahı üzerindeyiz fakat Malakka Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmıyor." diyerek, Boğazdan geçen gemilere komşu ülkelerle koordinasyon içinde ücret sistemi getirmeyi değerlendirdiklerini belirtmişti.
