https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/endonezya-maliye-bakani-ulke-hayatta-kalma-modunda-1105226122.html
Endonezya Maliye Bakanı: Ülke hayatta kalma modunda
Sputnik Türkiye
Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, ABD ile İsrail'in, İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın küresel ekonomik etkileri devam ederken, ülkesinin... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T10:48+0300
2026-04-23T10:56+0300
dünya
endonezya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105226323_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_613108d7764b952efcabb9690c7d3396.jpg
endonezya
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105226323_47:0:958:683_1920x0_80_0_0_b3c60e5d8dcdbf39bf0c620ac584169c.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
10:48 23.04.2026 (güncellendi: 10:56 23.04.2026)
Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, ABD ile İsrail'in, İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın küresel ekonomik etkileri devam ederken, ülkesinin "hayatta kalma modunda" olduğunu açıkladı.
Antara News sitesinin haberine göre, Sadewa, başkent Cakarta'da düzenlenen bir sempozyumda Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sadewa, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya göre mevcut durumda ülkenin azami ekonomik büyümeyi sürdürmesi için tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanması gerektiğini kaydetti.
"Cumhurbaşkanının zihninde şu anda hayatta kalma modundayız. Dolayısıyla işler her zamanki gibi değil" değerlendirmesinde bulunan Bakan Sadewa, Subianto'nun politikasının altyapıyı geliştirme, enerji güvenliğini güçlendirme ve bölgesel ekonomik kalkınmayı içerdiğini aktardı.
Sadewa, dün yaptığı açıklamada, "Küresel ticaret ve enerjinin kilit bir güzergahı üzerindeyiz fakat Malakka Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmıyor." diyerek, Boğazdan geçen gemilere komşu ülkelerle koordinasyon içinde ücret sistemi getirmeyi değerlendirdiklerini belirtmişti.