'Elazığ'da bir kişinin evi tebligat yapılmadan yıkılmak istendi' iddiasına yanıt

İlgili yapının tapuda başka vatandaşlar adına kayıtlı olduğu ve haberde yer verilen vatandaşımızın bu yapıda hukuki bir dayanağı olmaksızın (işgalci statüsünde) ikamet ettiği belirlenmiştir. Buna rağmen söz konusu vatandaşımızın da mağdur olmaması adına, Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediye Başkanlığı koordinesinde kendisine bir barınma imkanı sağlanmıştır. Haberi bir dezenformasyon aracı olarak kullanarak, vatandaşlarımızı asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan ve gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutumla servis edilen içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.