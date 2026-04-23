'Elazığ'da bir kişinin evi tebligat yapılmadan yıkılmak istendi' iddiasına yanıt
'Elazığ'da bir kişinin evi tebligat yapılmadan yıkılmak istendi' iddiasına yanıt
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı haber ajanslarınca servis edilen "Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan...
2026-04-23T01:36+0300
2026-04-23T01:36+0300
2026-04-23T01:37+0300
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı haber ajanslarınca iletilen tebligat olmadan ev yıkımı yapıldığı yönündeki içeriklerin manipüle etmeye yönelik asılsız iddialar olduğunu bildirdi.DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Maden ilçesinde belirlenen Rezerv Yapı Alanı'nda vatandaşların güvenli konutlara kavuşması amacıyla 255 konutun yapılmasının planlandığı belirtildi.Yapılan incelemelerde, iddialarda yer alan vatandaşın söz konusu alanda herhangi bir hak sahipliğinin bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
dezenformasyonla mücadele merkezi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, elazığ
'Elazığ'da bir kişinin evi tebligat yapılmadan yıkılmak istendi' iddiasına yanıt
01:36 23.04.2026 (güncellendi: 01:37 23.04.2026)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı haber ajanslarınca servis edilen "Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirten bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı haber ajanslarınca iletilen tebligat olmadan ev yıkımı yapıldığı yönündeki içeriklerin manipüle etmeye yönelik asılsız iddialar olduğunu bildirdi.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Maden ilçesinde belirlenen Rezerv Yapı Alanı'nda vatandaşların güvenli konutlara kavuşması amacıyla 255 konutun yapılmasının planlandığı belirtildi.
Yapılan incelemelerde, iddialarda yer alan vatandaşın söz konusu alanda herhangi bir hak sahipliğinin bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
İlgili yapının tapuda başka vatandaşlar adına kayıtlı olduğu ve haberde yer verilen vatandaşımızın bu yapıda hukuki bir dayanağı olmaksızın (işgalci statüsünde) ikamet ettiği belirlenmiştir. Buna rağmen söz konusu vatandaşımızın da mağdur olmaması adına, Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediye Başkanlığı koordinesinde kendisine bir barınma imkanı sağlanmıştır. Haberi bir dezenformasyon aracı olarak kullanarak, vatandaşlarımızı asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan ve gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutumla servis edilen içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.