Bağırsakta gizli virüs keşfi: Kolon kanseriyle bağlantı şüphesi

Bağırsakta gizli virüs keşfi: Kolon kanseriyle bağlantı şüphesi

Sputnik Türkiye

Yeni araştırmaya göre, bağırsaktaki bazı bakterilerde bulunan gizli bir virüsün kolon kanseriyle bağlantılı olabileceği ortaya çıktı. Bulguların, hastalığın... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T18:20+0300

2026-04-22T18:20+0300

2026-04-22T18:22+0300

Bilim insanları, bağırsakta yaşayan bakteriler içinde daha önce bilinmeyen bir virüs türü keşfetti. Güney Danimarka Üniversitesi ve Odense Üniversite Hastanesi tarafından yürütülen çalışmaya göre bu virüsün, kolon kanseri görülen kişilerde daha sık rastlandığı ve hastalığın gelişiminde rol oynayabileceği ifade edildi.Bakteri içindeki gizli farkAraştırmada, uzun süredir kolon kanseriyle ilişkilendirilen ‘Bacteroides fragilis’ bakterisinin, sağlıklı kişilerde de bulunmasının bir çelişki oluşturduğu belirtildi.Bilim insanları bu durumu inceleyerek, farkın bakterinin kendisinde değil, içinde taşıdığı virüste olabileceğini ortaya koydu.Araştırmacılardan Flemming Damgaard, "Sorunun sadece bakteri değil, onun taşıdığı virüsle etkileşimi olabileceğini gördük" değerlendirmesinde bulundu.Küresel verilerde aynı sonuçFarklı ülkelerden alınan örneklerin incelendiği çalışmada, kolon kanseri olan kişilerin bu virüsü taşıma olasılığının yaklaşık iki kat daha fazla olduğu tespit edildi.Bu durumun güçlü bir bağlantıya işaret ettiği ancak virüsün doğrudan hastalığa neden olduğunun henüz kanıtlanmadığı vurgulandı.Uzmanlar, bu bulgunun bağırsaktaki mikroorganizma dengesinin hastalık üzerindeki etkisini anlamada önemli bir adım olduğunu belirtti.Erken teşhis için umut olabilirAraştırmacılar, gelecekte bu virüslerin erken teşhis testlerinde kullanılabileceğini ifade etti. Yapılan ilk analizlerde, bazı vakaların yüzde 40’ına kadarının bu yöntemle tespit edilebileceği aktarıldı.Damgaard, "Bu virüsler risk altındaki kişileri belirlemede kullanılabilir" dedi.Ancak uzmanlar, yöntemin klinik kullanıma girmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bağırsak, virüs, kanser, kolon kanseri, bakteri, erken teşhis