Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bilim-insanlarini-sasirtan-bulgu-mars-kosullarinda-bile-hayatta-kalan-mikroorganizma-1103372043.html
Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Mars koşullarında bile hayatta kalan mikroorganizma
Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Mars koşullarında bile hayatta kalan mikroorganizma
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, ekmek yapımında kullanılan mayanın Mars’taki meteor çarpmaları ve zehirli toprak koşullarına benzer ortamlarda bile hayatta kalabildiğini... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T16:10+0300
2026-02-09T16:16+0300
yaşam
mars
bilim
maya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065089908_16:0:1186:658_1920x0_80_0_0_21a9df5ae86e25789e6ed798df4272db.jpg
Bilim insanları, günlük hayatta ekmek ve bira yapımında kullanılan ekmek mayasının (Saccharomyces cerevisiae), Mars’a benzer aşırı koşullarda hayatta kalabildiğini ortaya koydu.Hindistan Bilim Enstitüsü (IISc) öncülüğünde yürütülen araştırmada, maya hücrelerinin meteor çarpmalarını andıran şok dalgalarına ve Mars toprağında bulunan zehirli kimyasallara maruz bırakılmasına rağmen yaşamını sürdürebildiği tespit edildi.Araştırmacılar, bu bulgunun uzayda yaşamın dayanıklılığına dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.Mars koşulları laboratuvarda simüle edildiÇalışma kapsamında maya hücreleri, Mars’ta meteor çarpmaları sırasında oluşan şok dalgalarına benzer yüksek basınçlı dalgalara maruz bırakıldı. Bu dalgalar, saatte Mach 5,6 hızına kadar ulaşan özel bir deney düzeneğiyle üretildi.Ayrıca hücreler, Mars toprağında bulunduğu bilinen ve canlılar için toksik olan perklorat tuzlarıyla da temas ettirildi. Bazı deneylerde maya, hem şok dalgalarına hem de kimyasal maddelere aynı anda maruz kaldı.Araştırmacılar, canlı hücrelerin bu kadar şiddetli şok dalgalarına ilk kez maruz bırakıldığını ve deney sürecinin ciddi teknik zorluklar içerdiğini belirtti. Çalışmanın başyazarı Riya Dhage, “Canlı maya hücrelerini bu koşullara maruz bırakmak ve sonrasında zarar görmeden geri almak en büyük zorluklardan biriydi.” dedi.Hayatta kalmanın sırrı: Koruyucu yapılarıDeneyler sonucunda maya hücrelerinin, zorlu koşullar altında bile yaşamını sürdürdüğü gözlemlendi. Büyüme hızları yavaşlasa da hayatta kalma oranları yüksek kaldı.Bilim insanları, bu dayanıklılığın hücrelerin “RNP yoğunlaşmaları” adı verilen özel koruyucu yapılar oluşturmasından kaynaklandığını belirledi. Bu yapılar, hücre içindeki genetik bilgiyi koruyarak stres altında hayatta kalmayı sağlıyor.Bu yapıları oluşturamayan maya türlerinin ise çok daha düşük oranda hayatta kaldığı tespit edildi. Araştırmacılara göre bu koruyucu yapılar, uzay ortamında yaşamın izlerini araştırmak için “biyolojik belirteç” olarak da kullanılabilir.Araştırmanın sorumlu yazarı Purusharth I. Rajyaguru, “Mayanın bu kadar zor koşullarda hayatta kalması bizi şaşırttı. Gelecekte uzay görevlerinde biyolojik sistemlerin kullanılması için yol gösterici olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/yeni-arastirma-ortaya-koydu-bagirsak-bakterileri-vucut-sinyallerini-okuyor-1103367294.html
mars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065089908_162:0:1039:658_1920x0_80_0_0_3f53e51dc132ed8d0f41041b3fcc46e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mars, bilim, maya
mars, bilim, maya

Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Mars koşullarında bile hayatta kalan mikroorganizma

16:10 09.02.2026 (güncellendi: 16:16 09.02.2026)
© NASANASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı
NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© NASA
Abone ol
Yeni bir araştırma, ekmek yapımında kullanılan mayanın Mars’taki meteor çarpmaları ve zehirli toprak koşullarına benzer ortamlarda bile hayatta kalabildiğini ortaya koydu.
Bilim insanları, günlük hayatta ekmek ve bira yapımında kullanılan ekmek mayasının (Saccharomyces cerevisiae), Mars’a benzer aşırı koşullarda hayatta kalabildiğini ortaya koydu.
Hindistan Bilim Enstitüsü (IISc) öncülüğünde yürütülen araştırmada, maya hücrelerinin meteor çarpmalarını andıran şok dalgalarına ve Mars toprağında bulunan zehirli kimyasallara maruz bırakılmasına rağmen yaşamını sürdürebildiği tespit edildi.
Araştırmacılar, bu bulgunun uzayda yaşamın dayanıklılığına dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Mars koşulları laboratuvarda simüle edildi

Çalışma kapsamında maya hücreleri, Mars’ta meteor çarpmaları sırasında oluşan şok dalgalarına benzer yüksek basınçlı dalgalara maruz bırakıldı. Bu dalgalar, saatte Mach 5,6 hızına kadar ulaşan özel bir deney düzeneğiyle üretildi.
Ayrıca hücreler, Mars toprağında bulunduğu bilinen ve canlılar için toksik olan perklorat tuzlarıyla da temas ettirildi. Bazı deneylerde maya, hem şok dalgalarına hem de kimyasal maddelere aynı anda maruz kaldı.
Araştırmacılar, canlı hücrelerin bu kadar şiddetli şok dalgalarına ilk kez maruz bırakıldığını ve deney sürecinin ciddi teknik zorluklar içerdiğini belirtti. Çalışmanın başyazarı Riya Dhage, “Canlı maya hücrelerini bu koşullara maruz bırakmak ve sonrasında zarar görmeden geri almak en büyük zorluklardan biriydi.” dedi.

Hayatta kalmanın sırrı: Koruyucu yapıları

Deneyler sonucunda maya hücrelerinin, zorlu koşullar altında bile yaşamını sürdürdüğü gözlemlendi. Büyüme hızları yavaşlasa da hayatta kalma oranları yüksek kaldı.
Bilim insanları, bu dayanıklılığın hücrelerin “RNP yoğunlaşmaları” adı verilen özel koruyucu yapılar oluşturmasından kaynaklandığını belirledi. Bu yapılar, hücre içindeki genetik bilgiyi koruyarak stres altında hayatta kalmayı sağlıyor.
Bu yapıları oluşturamayan maya türlerinin ise çok daha düşük oranda hayatta kaldığı tespit edildi. Araştırmacılara göre bu koruyucu yapılar, uzay ortamında yaşamın izlerini araştırmak için “biyolojik belirteç” olarak da kullanılabilir.
Araştırmanın sorumlu yazarı Purusharth I. Rajyaguru, “Mayanın bu kadar zor koşullarda hayatta kalması bizi şaşırttı. Gelecekte uzay görevlerinde biyolojik sistemlerin kullanılması için yol gösterici olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.
kolon kanseri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
SAĞLIK
Yeni araştırma ortaya koydu: Bağırsak bakterileri vücut sinyallerini 'okuyor'
13:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала